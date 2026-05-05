Esenler'de 'Çizgilerle İrfan ve İdrak' sergisi sanatseverlerle buluştu

ESENLER Belediyesi, yazar Cemil Meriç'in fikir dünyasını sanatın evrensel dili olan karikatür aracılığıyla yeniden yorumlayan 'Çizgilerle İrfan ve İdrak' sergisini sanatseverlerle buluşturdu. 2025-2026 Cemil Meriç Kültür Sanat Sezonuna özel olarak düzenlenen sergi, 24 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Esenler Belediyesi, Uluslararası Karikatüristler Birliği (UWC) iş birliğiyle 'Çizgilerle İrfan ve İdrak' sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Cemil Meriç'in fikir dünyasını, sanatın evrensel dili olan karikatür aracılığıyla yeniden yorumlamayı amaçlayan sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı. Serginin Fas'tan Özbekistan'a, Lübnan'dan Avusturya'ya uzanan 28 farklı ülkeden sanatçı, 54 eserle Meriç'in hatırasını, fikir mirasını ve medeniyet tasavvurunu gözler önüne serdiği belirtildi. 5 Mayıs Dünya Karikatüristler Günü'ne özel olarak düzenlenen serginin açılış törenine; Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve usta düşünür Cemil Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Union of World Cartoonists (UWC) Dünya Çizerler Birliği Başkanı Ahmet Altay, ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür ile çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı. Sergi kapsamında Göksu, Prof. Dr. Meriç'e Cemil Meriç'in karikatürünün yer aldığı bir tablo takdim etti.

MERİÇ: BABAMI KÜRESEL ÖLÇEKTE GÖRÜNÜR KILAN BİR SERGİ

Serginin açılışında konuşmalarını gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve usta düşünür Cemil Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç, Cemil Meriç'in fikir dünyasının uluslararası sanatçılar aracılığıyla yeniden yorumlanmasından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

"Ülkemizin ilçeleri içerisinde Cemil Meriç'i hem fikren hem gönlüyle benimsemiş olan ilk ve tek belediye başkanımız, çok kıymetli dostum M. Tevfik Göksu beydir. Yapımı yakında tamamlanacak olan Cemil Meriç Kütüphanesi de ilçemiz ve ülkemiz için önemli bir kazanım olacaktır."

Sergiye farklı ülkelerden katılan sanatçıların katkısına da değinen Meriç, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen karikatüristlerin eserleri, kendi toplumları için Türkiye'ye bir dikkat davetiyesidir" dedi.

Cemil Meriç'in eserlerinin henüz dünya dillerine yeterince çevrilmediğini belirten Meriç, bu konuda çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, "Babam Cemil Meriç adlı eserim İngilizceye çevrildi ve yayımlandı. Bu eseri sergide yer alan sanatçılara ulaştırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında kültürel etkileşime de dikkat çeken Meriç, "Kitapla fethedemediğiniz topraklara karikatürlerle ilk adımı atmış oluyoruz. Yerli ve milli bir mütefekkir olan Cemil Meriç'i dünyaya tanıtmak zorundayız" dedi.

Serginin önemine vurgu yapan Meriç, "Bu sergi, Cemil Meriç'i küresel ölçekte görünür kılan önemli bir adımdır" diyerek emeği geçen sanatçılara ve organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür etti.

GÖKSU: MİLLİ VE VİCDANİ SORUMLULUKLA ÇALIŞIYORUZ

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise yaptığı konuşmada şehir yönetiminde insan odaklı bir yaklaşım benimsediklerini belirterek, "Biz şehre insan gözüyle bakarız. Şehrin sokağına baktığımızda döşenen taşları değil, o sokağın etrafında yaşayan insanları görürüz" dedi.

Toplumun zihinsel dünyasına katkı sunmanın yöneticiler için en önemli sorumluluklardan biri olduğunu ifade eden Göksu, Esenler'in genç nüfusuna dikkat çekerek yaklaşık 100 bin çocuğun geleceğin inşasında önemli rol oynadığını söyledi. Kültürel çalışmaların somut faydalarını gördüklerini dile getiren Göksu, bu çalışmaların doğru değerler üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Cemil Meriç'in düşünce dünyasına da değinen Göksu, "Her bir kitabının, her bir satırının altı çizilecek satırlardır" diyerek Meriç'in fikirlerinin önemine işaret etti. Meriç'in Batı medeniyetine yönelik eleştirileriyle toplumun kendi değerleriyle var olabileceğini anlattığını belirten Göksu, "Çocuklarımız sahte kahramanların üstünü çizsin, hakiki kahramanların da altını çizsin" ifadelerini kullandı.

Rami Kışlası'nın Türkiye'nin en büyük kütüphane komplekslerinden biri olduğunu hatırlatan Göksu, yapımı süren Cemil Meriç Kütüphanesi'nin de tamamlanmak üzere olduğunu belirterek projeyi milli ve vicdani sorumlulukla yürüttüklerini kaydetti.

KÖMÜR: MERİÇ'İ ÇİZGİYLE ANLATTIK

ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, konuşmasında belediyenin kültürel projelerine değinerek, "Belediyemizin yıllardır süren 'Anadolu'yu Mayalayanlar' diye bir programı var. Bu ülkenin havasını solumuş, suyunu içmiş aydınlar arasında Cemil Meriç müstesna bir yere sahiptir" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstedik ki onu, bu topraklarda yaşayan insanların ruh dünyasını inşa ederken kelimelere, kavramlara yüklediği anlamı çizgiyle ifade edelim."

Günümüzde görsel anlatımın daha etkili hale geldiğine dikkat çeken Kömür, "Artık insanların az okuduğu, az dinlediği, daha çok görsellerle takip ettiği bir çağdayız. Biz de bunu farklı bir yolla ifade etmek istedik. Umarım başarılı olmuşuzdur" diye konuştu.

ALTAY: ESERLER ÜLKELERİN SANAT ANLAYIŞINI YANSITIYOR

Union of World Cartoonists (UWC) Dünya Çizerler Birliği Başkanı Ahmet Altay ise çizerlerin sözden çok eserleriyle kendilerini ifade ettiğini belirterek, "Çizerler konuşmayı pek sevmezler. Burada eserlere baktığınızda Cemil Meriç'i portre karikatürleriyle anlatan bir temanın duygusunun kağıda aktarımını göreceksiniz" dedi.

Sergide yaklaşık 27 çizerin 54 eserinin yer aldığını ifade eden Altay, çizgilerin de insanlar gibi ülkelere göre farklılık gösterdiğini vurguladı. Her bir eserin ait olduğu ülkenin sanat anlayışını yansıttığını dile getiren Altay, "Her bir esere baktığınızda o ülkenin çizgisini görmüş olacaksınız" ifadelerini kullandı. Karikatürün güçlü ama zor bir anlatım dili olduğuna dikkat çeken Altay, "Çizgi diliyle anlatmak çok kolay bir şey değil" diyerek Esenler Belediyesi ve organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı