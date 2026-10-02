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Esenler'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

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Esenler'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
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Esenler'de O3 Otoyolu'ndan Topkapı istikametine giden 2 otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Hafif ticari araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı; kazada 3 araçta maddi hasar oluştu.

Esenler'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

O3 Otoyolu'ndan Topkapı istikametine giden 2 otomobil ile hafif ticari araç, Esenler mevkisinde çarpıştı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Çelik, aracında sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye erleri, sıkışan sürücüyü çıkardı.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3 araçta da maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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