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15 yaşındaki kız babasına haber verdi, yakalanan taciz şüphelisini linçten polis kurtardı

Güncel Haberler

Esenler'de 15 yaşındaki bir kızı evine kadar takip ettiği iddia edilen yabancı uyruklu M. R., kızın babası ve mahalleli tarafından feci şekilde dövüldü. Polis, şüpheliyi linçten kurtararak gözaltına aldı.

Önceki akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre, yabancı uyruklu M.R. 15 yaşındaki bir kızı okul çıkışında evine kadar takip etti. Takip edildiğini fark eden kız durumu babasına bildirdi.

SOKAKTA YAKALADILAR

Ertesi gün kızı yine takip eden M.R.'yi baba ile mahalleli sokakta yakaladı. Baba ile mahalle sakinleri M.R.'yi feci şekilde dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.R.'yi linçten kurtararak, gözaltına aldı.

BABA ŞİKAYETÇİ OLDU

Kızın babasının şikayeti üzerine M.R. sağlık kontrollerinin ardından Esenler Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemleri sona eren M.R. adliyeye sevk edildi.

İşte o anlara ilişkin kareler;

15 yaşındaki kız babasına haber verdi, yakalanan taciz şüphelisini linçten polis kurtardı

15 yaşındaki kız babasına haber verdi, yakalanan taciz şüphelisini linçten polis kurtardı

15 yaşındaki kız babasına haber verdi, yakalanan taciz şüphelisini linçten polis kurtardı

15 yaşındaki kız babasına haber verdi, yakalanan taciz şüphelisini linçten polis kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Baba DHA 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Fakır:

Elleriniz dert görmesin çok iyi yapmışsınız

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uCube :

Arkadaş neden müdahale ediyorsunuz, ayırmayın bırakın gebertsin. Zaten mahkeme kontrollü serbestlik verecek. Hiç değil o dayaktan sonra, akıllanır. ;))

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