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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, seçim sonrası projelerini açıkladı

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Esenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Tevfik Göksu, yerel seçimlerin ardından hayata geçirmeyi planladığı projeleri kamuoyuyla paylaştı. Göksu, kentsel dönüşüm, yeşil alan artışı, millet bahçeleri ve teknokentler gibi projeleri anlattı.

Esenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Tevfik Göksu, yerel seçimlerin ardından hayata geçirmeyi planladığı projeleri kamuoyuyla paylaştı.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Göksu, 31 Mart'taki seçimler sonrasında Esenler'de yapmayı planladıkları projeleri başlıklar halinde tanıttı.

Göksu, İstanbul'da ve Türkiye'de, ilk kez kentsel dönüşüm hamlesi yapmak üzere kolları sıvayan, kentsel dönüşüme inanarak yollara düşen, bunu en başarılı uygulayan ve netice alan belediyelerden biri olduklarını söyledi.

İlçede şu ana kadar 60 bin konutu dönüştürdüklerine işaret eden Göksu, 60 bin konutun dönüşümünün ise sürdüğünü, bu alandaki çalışmalara devam edeceklerini anlattı.

Göksu, 2009'da göreve geldiğindeki kişi başına düşen yeşil alanı 0,8 metreden 9 metreye çıkardıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Yeni yapacağımız projelerle Esenler'de kişi başına düşen yeşil alan oranını dünya standartlarının üzerine çıkacağız. Şu anda Esenler'e iki tane büyük millet bahçesi yapıyoruz. Bir tanesi Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesi, 2,6 milyon metrekare. İstanbul'un en büyük millet bahçelerinden bir tanesi Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi. O millet bahçesinin, yaklaşık olarak söylüyorum 10 kat büyüğünü yapıyoruz. Bu millet bahçesinde çok özel alanlar var. Örneğin, Türkiye bahçesi. Türkiye'nin 81 ilinin bitki dokusunu orada göreceksiniz."

Göksu, yapımına devam edilen Oruç Reis Millet Bahçesi'nin yerinde 1990 konut olduğunu, bunları yıktıklarını ve bu alanı imara kapattıklarını da ifade etti.

İki teknokent kurulacak

Esenler'in Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle "akıllı şehir" ilan edildiğini anımsatan Göksu, bu doğrultuda ilçede iki teknokent kurmak için çalışma yürüttüklerini, bunları 2026 sonunda bitirmeyi hedeflediklerini ve buralarda 35 bin 500 genci istihdam edeceklerini kaydetti.

Göksu, ilçeye 10 bin araç kapasiteli otopark, bir mahallenin çevresine yaklaşık 5 kilometrelik bisiklet, koşu ve yürüyüş parkuru yapmayı hedeflediklerini de aktardı.

İlçede, 1287 cadde ve sokağa yapay zeka destekli kamera koyacaklarını anlatan Göksu, bu sayede Esenler'in sıfır suç işlenen bir ilçe haline geleceğini vurguladı.

Göksu, çocuklar ve dezavantajlı gruplar için yapacakları çalışmalar ile ilçede hayata geçirecekleri diğer projeler hakkında da bilgi verdi.

Toplantıda, Göksu'nun 2009'da göreve geldiği günden bu yana ilçeye kazandırdığı projelerin yer aldığı film gösterildi.

Göksu, konuşmasının ardından belediye meclisi üyesi adaylarını sahneye çağırarak, ilçe sakinlerine tanıttı.

Programa, AK Parti, MHP ve BBP'den parti yöneticileri, partililer ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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