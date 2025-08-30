Eşeler Dağı'ndan Salda Gölü'ne Geyik Ziyareti

Güncelleme:
Burdur'un Yeşilova ilçesinde Eşeler Dağı'na bırakılan kızılgeyiklerden biri Salda Gölü'ne indi. Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, bu anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Burdur'un Yeşilova ilçesi Eşeler Dağı'na bırakılan geyiklerden biri, Salda Gölü'ne indi.

Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Salda Gölü kıyısında görülen bir geyiğin fotoğrafını paylaştı.

Kurd, paylaşımında, "Cennet Yeşilovamız, dünya mirası Salda Gölü, kayak merkezi, dağlarında, ormanlarında dolaşan geyikleri, sıcak hava balonları ile cennetten bir köşe. Bugünün sürprizi Salda Gölü kenarına inen geyiğimiz." ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar arasında düzenlenen projeyle Eşeler Dağı Salda Kayak Merkezi çevresine 23 kızılgeyik bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
