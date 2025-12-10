Eşarj, İzmir Aliağa'da yeni şarj istasyonunu açtı

ENERJİSA Enerji'nin yüzde 100 iştiraki olan elektrikli araç şarj ağı operatörü Eşarj, müşteri deneyimi odaklı yaklaşımı doğrultusunda kullanıcı taleplerini dikkate alarak yeni şarj istasyonunu İzmir Aliağa'da hizmete açtı. 'Lokasyon Öner' projesi kapsamında 12 binden fazla müşteriden gelen önerilerin değerlendirilmesiyle belirlenen Aliağa lokasyonu, Eşarj'ın yatırımlarını doğrudan kullanıcı ihtiyaçlarına göre şekillendirme vizyonunun güncel bir örneğini oluşturuyor.

Eşarj, kullanıcılarından çeşitli platformlar aracılığıyla topladığı talepler sonucunda en fazla ihtiyaç bildirilen bölgelerden biri olan Aliağa'da 180 kW gücünde hızlı şarj istasyonunu devreye aldı. Yeni istasyon, İzmir'de artan elektrikli araç şarj altyapısı ihtiyacına yanıt vermeyi amaçlıyor.

Kullanıcıları ile paylaştığı lokasyon öneri formu ile çeşitli platformlardan talep toplayan Eşarj, 12 binden fazla kullanıcının sunduğu önerileri değerlendirdi. Öneriler arasında en fazla talep alan noktalardan Aliağa lokasyonu, aynı zamanda İzmir'in giderek artan elektrikli araç şarj istasyonu ihtiyacına da bir karşılık verebilmek adına seçildi. Bu yönüyle İzmir Aliağa'da kurulan istasyon, elektrikli araç kullanıcılarının ihtiyaçlarına doğrudan yanıt veren ve onlarla birlikte şekillenen bir yatırım olarak öne çıktı.

ENERJİ ZİRVESİNDEN YENİ İSTASYONA CANLI BAĞLANTI

Yeni istasyonun açılış etkinliği ise özel bir bağlantı ile gerçekleştirildi. İstanbul'da gerçekleşen 15'inci Türkiye Enerji Zirvesi'nde yer alan Eşarj standından, İzmir Aliağa'daki yeni DC hızlı istasyona bir canlı bağlantı yapıldı. Zirvedeki sahnede açılış konuşması yapan Eşarj Genel Müdürü Yakup Aydilek, zirveye katılan kamu, basın ve iş dünyasından katılımcıların da eşliğinde, istasyon başındaki Eşarj yöneticileri ve Aliağa istasyonu için oy kullanan müşterilere bağlandı.

'ALİAĞA'DAKİ HIZLI ŞARJ İSTASYONUMUZUN AÇILIŞI İÇİN BİR ARAYA GELDİK'

Eşarj Genel Müdürü Yakup Aydilek, "Bu salonun yanı sıra İzmir Aliağa'ya da bir canlı bağlantımız olacak. Bugün, enerji sektörü için kritik bir günde, elektro mobilite sektörüne yaptığımız yatırımlardan biri olan Aliağa'daki hızlı şarj istasyonumuzun açılışı için bir araya geldik. 2025, şarj teknolojileri için çok kritik bir yıl. Eşarj, Türkiye'de henüz elektrikli araç bile yokken, 2008 yılında vizyoner bir bakış açısıyla kurulan bir şirket. 2025 yılını ise müşteri odaklı dönüşüm yılı ilan ettik. Bu yıl, müşterilerimizi dinlediğimiz, ekosistem geliştirdiğimiz, müşteri odaklı projeleri hayata geçirdiğimiz bir sene oldu. Bugün de bu projelerden birinin ilk adımını sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Eşarj olarak sektörde birçok ilke imza attık: deşarj noktası, görüntülü konuşma hattı, bu yıl devreye aldığımız seyahat rota planlama özelliği gibi. Bugün de sektör için bir başka ilki gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda önceliklendirdiğimiz bir lokasyonda hızlı şarj istasyonumuzu açıyoruz. Bu nedenle hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Aydilek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Peki neden İzmir Aliağa? Çünkü İzmir, elektrikli araç kapasitesi ve talebinin çok hızlı büyüdüğü bir bölge. Yatırım planlarımız ve müşteri beklentileriyle de örtüşen bir konum. Bu kapsamda, yine sektörün ilklerinden biri olacak şekilde müşterilerimizden gelen yönlendirmeyle istasyonumuzu açıyoruz. Birazdan açılış merasimimiz olacak ve kurdele keseceğiz. Bu anlamlı günde, enerji zirvesi kapsamında bizimle olduğunuz için gerçekten çok mutluyuz. Bu mutluluğu ve gururu bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim."