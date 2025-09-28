Erzurumlu Genç, Enerji Kesintisini Hızla Tespit Eden Cihazla Ödül Kazandı

Erzurumlu genç, enerji altyapısındaki kesintinin yönünü hızlı tespit edip iş yükü ve maliyet kayıplarının önüne geçilmesini sağlayacak cihazıyla ödül kazandı.

Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Programından bu yıl mezun olan 20 yaşındaki Erzurumlu Emirhan Varcan, staj döneminde sahada karşılaştığı altyapıdaki enerji kesintisinin kaynağını hızlı tespit etmek için çalışma yaptı.

Ders hocası Elektronik ve Otomosyon Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Tuba Çakıcı Can ile cihaza akıllı mikrodenetleyici tabanlı bildirim ve alarm ünitesi uygulayıp kodlarını yazan Varcan, cihazı çeşitli birimlerde test etti.

Testleri tamamlanan cihazla ilgili Doç. Dr. Can tarafından yaklaşık 5 ay önce üniversitenin Fikri Mülkiyet Hakları Koordinatörlüğünce Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruldu.

İstanbul'daki TEKNOFEST TÜRKPATENT ISIF'25'te altın madalya kazanılan bu cihazla hem birden fazla kurumun aynı anda arıza için sahaya gitmesinin hem de zaman ve maliyet kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Doç. Dr. Can, AA muhabirine, Varcan'ın altyapıdaki elektrik kesintilerinin sorununun çözümüne yönelik çalıştığını söyledi.

Kesintinin ana hat sağlayıcısından ya da kullanıcı cihazından mı kaynaklandığının hemen tespit edilemediğini ve kesinti durumunda birden fazla kurumun aynı anda sahaya gittiğini belirten Can, "Cihazı incelediğimde, elektrik kesintilerinin yönünü hem hızlı tayin etmesi hem de akıllı şebekelerin altyapılarında kullanılması hasebiyle cihazın önemini fark ettim." dedi.

Can, araştırmalarına göre dünyada elektrik kesintisinin yönünü bu şekilde hızlı tespit eden bir cihazın bulunmadığını kaydetti.

Cihazla TEKNOFEST'e başvurduklarını anlatan Can, "Başvurumuzdan hemen sonra TÜRKPATENT ISIF'25-10. Uluslararası Buluş Fuarı'nda yatırımcı desteği almaya hak kazanan 2 bin başvuru içinden bizim seçildiğimizi, yüzde 78-80 oranında yatırımcı desteğiyle desteklenebileceğini bildirip özel davet ettiler. 48 ülkeden yatırımcı izlemiyle sunum yaptık, sonra TÜRKPATENT Başkanı tarafından madalyamız takdim edildi." diye konuştu.

Can, yeni mezun öğrencinin patent başvurusuyla böyle cihaz geliştirmesi ve öğretim üyesi olarak gençleri yönlendirmenin çok önemli olduğuna işaret ederek, bu sistemin akıllı enerji yönetimi açısından da önemini vurguladı.

Farklı entegrasyonlarla geliştirecekleri cihazla arızaları oluşmadan önce tespit edebileceklerini dile getiren Can, kendilerini destekleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Fikri Mülkiyet Koordinatörlüğü ve Dr. Öğr. Üyesi Faruk Baturalp'e teşekkür etti.

Can, şunları kaydetti:

"İletişim ve enerji altyapılarında kesinti kaynağını hızlı tespit eden cihazımız, akıllı mikrodenetleyici tabanlı bildirim ve alarm ünitesidir. Bu alarm ünitesi, mikrodenetleyici ve kapalı kodunu yazdığımız sistem içeriyor. Cihaz giriş ve çıkıştaki enerji tayinini yaptığında bir kesinti anında sistem alarm ünitesine yönlendiriyor ve ana hattan ya da kullanıcı tarafından yani cihazdan kesinti varsa ona göre ışıklandırma ve sesli uyarı yapıyor. Cihazımızla birden fazla kurum personelinin aynı anda arıza tespiti için sahaya gitmesini önleyip iş gücü, zaman ve para gibi maliyet kayıplarının önüne geçilecek."

Stajda karşılaştığı elektrik kesintisi sorununu geliştirdiği cihazla çözdü

Varcan da enerji kesintilerinde, arızanın hangi yönde olduğu bulunamadığı için sürekli sahaya giden ekiplerin çoğu zaman geri gelip arızanın kendilerinden kaynaklanmadığını belirtmesi üzerine sorunu çözmek için cihaz tasarladığını anlattı.

Cihazla kullanıcı ve sağlayıcı tarafından elektriğin ölçülerek hangi tarafta sorun varsa arızaya da ilgili personelin yönlendirilmesini sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Varcan, "Bu cihaza iki taraftan enerji hatlarını giriyoruz, enerjiyi ölçtükten sonra kaybın hangi taraftan kaynaklandığını buluyoruz. Maliyeti çok uygun, mahallelerde, internet ve enerji altyapılarında, sunucularda cihazı kullanabiliyoruz ve enerji kesintisinin hangi taraftan kaynaklandığını nokta atışı buluyoruz. İdeal koşullarda tüm testleri yapıldı." diye konuştu.

Okul Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Nadaroğlu da Varcan ve Doç. Dr. Can'ı tebrik ederek, başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti.