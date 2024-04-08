Erzurum ve Tunceli'de Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Törenleri
Erzurum ve Tunceli'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.
Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı gösteri yaptı.
Programa, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, bazı kurum müdürleri asker ve polisler katıldı.
Törenin ardından protokol, Yeni Asrı Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz ve Polis Şehitliğini ziyaret ederek dua okuyup mezarlara karanfil bıraktı.
Tunceli
Tunceli'de de Valilik binası bahçesinde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.
Duman ve beraberindeki emniyet personelleri, çelek töreni sonrası Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'na ziyarette bulundu.
Emniyet Teşkilatının 10 Nisan Polis haftasını kutlayan Tekbıyıkoğlu, kadın polis memurlarına çiçek verdi.
Görüşmede Duman, Tekbıyıkoğlu'na vefat eden babasının çerçeveli fotoğrafını takdim etti.