Erzurum'un 3 ilçesinde 182 eski hükümlü devlet desteğiyle kendi iş yerini kurdu

Erzurum'un Hınıs, Tekman ve Karaçoban ilçelerinde "Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği Projeleri"nden yararlanan 182 eski hükümlü kendi işlerini kurdu.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı ve İŞKUR işbirliğiyle yürütülen "Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği Projeleri" kapsamında Hınıs, Karaçoban ve Tekman ilçelerinde 2018 yılından beri şartları sağlayan eski hükümlülere destekler veriliyor.

Bazı eski hükümlüler tarım ve hayvancılık alanlarında desteklerle işlerini kurarken bazıları ise meslekleriyle ilgili iş yeri açarak ekonomik özgürlüğünü kazandı.

Bu kapsamda 3 ilçede yürütülen çalışmalarla 182 hükümlü aldıkları desteklerle kendi işlerini kurdu.

Son olarak Karaçoban'da ise eski hükümlülerden İbrahim Toprak da 2025'te projeye başvurup aldığı 421 bin liralık destekle, suça karışmadan önce yaptığı "oto lastikçi" mesleğine kendi iş yerini açarak geri döndü.

Sanayi sitesinde iş yerinin açılışını yapan Toprak'ı, Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul, Hınıs Adalet komisyonu Başkanı Tansu Tuna ve Hınıs Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hatice Filiz Odabaşı da yalnız bırakmadı.

Projeyle, tekrar suç işleme ihtimalleri azaltılıyor

Hınıs Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hatice Filiz Odabaşı, projelerin eski hükümlüler için çok önemli olduğunu vurguladı.

Hibe programının başladığından bu zamana kadar Hınıs, Tekman ve Karaçoban'da 182 hükümlünün kendi işlerini kurduğunu anlatan Odabaşı, "Kişilerin meslek sahibi olmaları, iş yeri açıp kendi işini kurmaları, sosyal hayata daha sağlam adım atmaları ve ekonomik olarak güçlenmeleri, ileride tekrar suç işleme ihtimallerini de azaltmaktadır." dedi.

"İnsanlara yararlı olmak için işimizi yapıyoruz"

Projeden yararlanarak kendi işini kuran Toprak ise mutluluğunu dile getirerek, destek verenlere teşekkür etti.

Toprak, şunları söyledi:

"Cezaevinde kaldım ve çok zor süreçler geçirdim. Her insanın inişi çıkışı oluyor. Çok zor günler geçirdim. Devletten aldığım hibe ile iş yeri açtım. İnsanlara yararlı olmak için işimizi yapıyoruz. Artık burada ekmeğimizi kazanıyoruz. Geçimimi buradan sağlayacağım. Beni bu projeye yönlendirdiler. Devletimizin bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum. Bu sayede ailemin rızkını kazanıyorum. 3 öğrenci çocuğum var. 3 senedir sigortam yoktu, çalışmıyordum, işsizdim. Bundan sonra bir suça bulaşmayacağım. Ailemin rızkını kazanacağım. Kendi yeteneklerimin de farkına vardım."