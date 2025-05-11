Erzurum Müzesi, Türkiye ve Çin'in Ortak Kültürel Mirasını Sergiliyor

ERZURUM, 11 Mayıs (Xinhua) -- Erzurum Müzesi, bünyesinde bulundurduğu binlerce nadir ve etkileyici eserle adeta bölgenin zengin kültürel mirasına ev sahipliği yapan bir merkez işlevi görüyor. Müzedeki eserler, Türkiye ile Çin arasındaki ortak kültürel tarihe de ışık tutuyor.

Ev sahipliği yaptığı ve yaklaşık 2.000'i sergilenmekte olan toplam 24.000 eseriyle müze, Türkiye ile Çin arasındaki köklü bağlantının Paleolitik dönemden Türkiye Cumhuriyeti'nin erken yıllarına kadar izlenmesine imkan sunuyor.

Erzurum Müzesi Müdürü Hüsnü Genç, Xinhua'ya yaptığı açıklamada müzedeki koleksiyonun, İpek Yolu'nun şekillenmesinde tarihi bir rol oynamış köklü göç hareketlerini ve kültürel alışverişleri gözler önüne serdiğini belirtti.

Genç, "Sergilenen eserler arasında Moğollar ve Anadolu'ya doğru genişleyen diğer Asya uygarlıklarına ait parçaların da yer alması, Çin ve Anadolu tarihinin nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor" diye konuştu.

Müzenin öne çıkan parçalarından biri de yaklaşık 2.500 yıl öncesine tarihlenen insan biçimli nadir bir tarihi taş heykel. Türkçede taş baba diye bilinen bu eser, Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Ormanlı köyünde keşfedilmiş. Anadolu ile Avrasya bozkırları arasındaki köklü kültürel bağların somut bir yansıması olan bu tür yapılar, ölülerin anısına mezar ya da tümülüslerin çevresine dikilirdi.

Genç, "Bu mezar taşları, Asya'nın engin coğrafyasına yayılmış göçebe topluluklara ait" diye ekledi.

Müzenin dikkat çeken bir diğer eseri de hem Türk hem de Çin kültürlerinde kozmik uyumu ve ikiliği temsil eden önemli bir sembol olan "çift başlı ejder" işlemeli tuğ. Ayrıca Osmanlı dönemine ait Çin porselenleri, Çin ile bu topraklar arasındaki köklü ticaret ve sanat etkileşimini gözler önüne seriyor.

Genç, iki ülkenin ortak kültürel ve tarihi mirasının keşfedilmesinde Türk ve Çinli akademisyenler, arkeologlar ve bilim insanları tarafından kazılar ve araştırma projeleri gibi çeşitli ortak çalışmalar yoluyla yürütülecek işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Genç, "Çinli meslektaşlarımızı tarihi şehrimiz Erzurum'da ağırlamaktan ve akademik işbirliği gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyarız" diye ekledi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Murat Küçükuğurlu ise Erzurum'un zengin kültürel mirasına dikkat çekerek, kentin tarihi İpek Yolu üzerinde önemli bir ticari ve kültürel merkez olduğunu vurguladı.

Küçükuğurlu, "Müze koleksiyonu, Erzurum'un İpek Yolu üzerindeki merkezi rolü ve ticaret ile kültürün kesişim noktası haline gelişini açıkça ortaya koyuyor. Bu tarihi korumayı ve tanıtmayı amaçlayan müze, halka kentin geçmişini keşfedebilecekleri bir alan sunuyor" dedi.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer de bu kültürel bağ bağlamında, Çin'le bu topraklar arasındaki güçlü tarihi bağları keşfetmek amacıyla Çin'den gelen misafirleri ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Yer, "Bu güzellikleri birlikte paylaşmak ve deneyimlemek için Çinli misafirlerimizi Erzurum'a bekliyoruz" dedi.