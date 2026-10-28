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Erzurum Lisesi Sarıkamış'ta cepheye erzak taşıyan öğrencilerinin hatırasını yaşatıyor

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137 yıldır eğitim veren Erzurum Lisesi, Sarıkamış Harekatı'na erzak taşıyan öğrencilerinin hatırasını Eğitim Müzesi'nde yaşatıyor. Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazioğlu, okulun şehrin kültür ve medeniyet zenginliğinin parçası olduğunu söyledi.

Erzurum Lisesi, 137 yıldır yetiştirdiği önemli isimlerin yanı sıra tarihi olaylara tanıklık eden geçmişiyle kentin eğitim hafızasını yaşatıyor.

Anadolu Ajansının "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, Erzurum Lisesinin eğitim serüveni anlatıldı.

Sultan II. Abdülhamid döneminde 1889'da Erzurum İdadisi adıyla eğitim hayatına başlayan okul, Erzurum Sultanisi, Erzurum Erkek Lisesi ve sonrasında Erzurum Lisesi adını aldı.

Okulun tarihindeki en önemli dönemlerden biri ise Sarıkamış Harekatı sırasında yaşandı.

Harekat sırasında Erzurum Lisesinde öğrenim gören öğrenciler, cephedeki Osmanlı birliklerine gönüllü olarak erzak ve mühimmat taşıdı. Ağır kış koşullarında cepheye gitmek üzere yola çıkan öğrencilerden bazılarının zorlu şartlar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Erzurum Lisesi, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaret ettiği eğitim kurumlarından biri oldu. Pasinler ilçesinde meydana gelen bir depremin ardından kente gelen Atatürk'ün liseyi ziyaret ettiği ana ilişkin fotoğraf da okulda sergileniyor.

Birçok siyasetçi, bürokrat ve akademisyenin eğitim gördüğü lisede, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar da 1923-1926 yıllarında öğretmenlik yaptı.

Okuldaki Eğitim Müzesi'nde okulun hafızası korunuyor

Erzurum Lisesinin geçmişine ilişkin izler, okul bünyesinde oluşturulan Eğitim Müzesi'nde yaşatılıyor.

Müzede geçmişten günümüze ulaşan ders kitapları, haritalar, müzik aletleri, okul kayıtları ve çeşitli tarihi materyaller muhafaza ediliyor.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, AA muhabirine, Erzurum Lisesinin 137 yıllık bir tarih ve kültür bakiyesine sahip eğitim kurumu olduğunu söyledi.

Lisede pek çok önemli ismin yetiştiğini belirten Gazioğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da okulda öğretmenlik yaptığını hatırlattı.

Gazioğlu, 1914-1915 yıllarında öğrencilerin Sarıkamış Harekatı için cepheye erzak taşıdığını anlatarak, "Tarihi kayıtlara göre, öğrenciler Ulu Cami'de toplanan erzakları sırtlarına alarak cepheye götürmüşlerdir. Bu onların daha o yaşlarda vatanseverliğini, devletlerine olan aidiyetlerini, güçlü bağlarını, samimiyetlerini gösteren en önemli emaredir." dedi.

"Gençlerimiz geçmişten ilham alarak öğretimlerini devam ettiriyor"

Erzurum Lisesinin şehrin kültür ve medeniyet zenginliğinin önemli bir parçası olduğunu ifade eden Gazioğlu, şunları kaydetti:

"Biz bugün itibarıyla geçmişten aldığımız bu bakiyeye sahip çıkıyoruz. Gençlerimiz geçmişten ilham alarak, eğitim öğretimlerini devam ettiriyor. Aynı şekilde, aynı kararlılıkla, aynı misyonla yine gençlerimiz geleceğe emin adımlarla ilerliyorlar. Ama bu okulda okumanın da kendileri için bir ayrıcalık olduğunun farkındalar. Bu okulda okumak sadece bir mektepte tahsil icra etmek değil, geçmişine, kültürüne, değerlerine, medeniyetine sahip çıkmak, onlarla hemhal olmaktır. Okulumuzun şu anki durumu da gayet güzel. Bütün öğretmenlerimiz, idarecilerimiz en iyi şekilde öğrencilerimizi eğitmeye çalışıyorlar. Bu yolda ilerliyoruz. Bugünkü nesil bu zengin kültürel bakiyeye sahip çıkarak geleceklerine yön veriyorlar. Erzurum Lisesinin böyle bir tarihi misyonu var."

Gazioğlu, "Erzurum, kültür ve medeniyet kentidir. Erzurum Lisesi de bu kültür, medeniyet zenginliğinin önemli bir parçasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Atatürk'ün Erzurum Lisesini ziyaretine değinen Gazioğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1924 yılında Pasinler ilçemizde deprem olunca şehrimizi teşrif ediyor. Halka moral olmak üzere Pasinler'i ziyaret ediyor. O ziyaretinin dönüşünde 9 Ekim 1924 tarihinde lisemizi ziyaret ediyor. Tabloda o dönem kendisine refakat edenler var. Biz bu bilgiyi de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir kitabından öğreniyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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