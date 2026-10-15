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Erzurum, Kars ve Tunceli'de sağanak ulaşımı ve günlük yaşamı zorlaştırıyor

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Erzurum, Kars ve Tunceli'de etkili sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; sürücüler trafikte güçlük çekti, öğrenciler ve işe gidenler zorlandı. Meteoroloji, Erzurum ve çevresindeki iller için metrekareye 21 ila 75 kilogram yağış beklendiğini açıkladı.

Erzurum, Kars ve Tunceli'de sağanak etkili oluyor.

Erzurum'da dün akşam başlayan yağış, sabah etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Okula giden öğrenciler ile işe giden vatandaşlar da sağanak nedeniyle zorlandı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şemsiyeyle ve bina saçakları ile duraklara sığınarak korunmaya çalıştı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erzurum ve çevresindeki iller için metrekareye 21 ila 75 kilogram yağış beklendiği belirtildi.

Kars ve Tunceli

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Tunceli'de de gece saatlerinde başlayan sağanak devam ediyor. Yağış nedeniyle kentteki bazı yollarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sorumluluk alanlarında çalışma yürüttü.

Kaynak: AA
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