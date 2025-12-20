Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava dondurdu

Erzurum, Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuk havanın etkisiyle şadırvan, sulak alanlar buzla kaplandı, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü Erzurum'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Park halindeki bazı araçların camları buzla kaplanırken bazı vatandaşlar da araçlarını soğuktan korumak için battaniyeyle örttü.

Kentteki bazı şadırvanlar buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu.

Kars

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düştüğü Kars'ta da bir çok sulak alan buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk havanın etkisiyle ağaçlar, bitkiler kırağı tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Ev, iş yeri ve araçların camlarının buzla kaplandığı ilçede vatandaşlar araçlarını battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Dondurucu soğukların etkisiyle Acısu bölgesindeki dere ve çeşmeler buzla kaplandı.

"Sanki eski zemheri soğukları gibi"

Vatandaşlardan İsmet Çamlı, "Havalar çok soğuk, Allah bize yardım etsin. Camlarımız buz tutuyor sanki eski zemheri soğukları gibi." dedi.

Ardahan'da da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ölçüldü.

Soğuk hava nedeniyle buzlanmanın oluştuğu kentte tepeler beyaza büründü.