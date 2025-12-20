Haberler

Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava dondurdu

Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava dondurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum, Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuk havalar etkisini artırarak şadırvanların ve sulak alanların buzla kaplanmasına neden oldu. Gece sıcaklıklarının sıfırın altında 13 dereceye kadar düştüğü bölgelerde vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için önlemler aldı.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuk havanın etkisiyle şadırvan, sulak alanlar buzla kaplandı, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü Erzurum'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Park halindeki bazı araçların camları buzla kaplanırken bazı vatandaşlar da araçlarını soğuktan korumak için battaniyeyle örttü.

Kentteki bazı şadırvanlar buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu.

Kars

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düştüğü Kars'ta da bir çok sulak alan buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk havanın etkisiyle ağaçlar, bitkiler kırağı tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Ev, iş yeri ve araçların camlarının buzla kaplandığı ilçede vatandaşlar araçlarını battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Dondurucu soğukların etkisiyle Acısu bölgesindeki dere ve çeşmeler buzla kaplandı.

"Sanki eski zemheri soğukları gibi"

Vatandaşlardan İsmet Çamlı, "Havalar çok soğuk, Allah bize yardım etsin. Camlarımız buz tutuyor sanki eski zemheri soğukları gibi." dedi.

Ardahan'da da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ölçüldü.

Soğuk hava nedeniyle buzlanmanın oluştuğu kentte tepeler beyaza büründü.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifade vermek için adliyede

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anthony Joshua'dan maça damga vuran hareket

Dev maça damga vuran an!
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

Kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı
Anthony Joshua'dan maça damga vuran hareket

Dev maça damga vuran an!
Çağlayan Adliyesi'nde gergin anlar! Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı

Dava sonrası Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı
Simge ilk defa bu kadar net konuştu: Icardi bana işaret gönderseydi...

İlk defa bu kadar net konuştu: Bana işaret gönderseydi...
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti var' deyip asgari ücret için rakam verdi

"Erdoğan'ın hassasiyeti var" deyip asgari ücret için rakam verdi
Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte Teslime'nin katili için istenen ceza

Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte katil için istenen ceza
TRT canlı yayınında bir kadın 'Yeter' diye bağırıp ceketini yırttı

TRT canlı yayınında olay! "Yeter" diye bağırıp ceketini yırttı
Süreyya Yalçın'ın doğum gününde dikkat çeken an! Eşi dudağından öptü

Doğum gününde dikkat çeken an! Eşi dudağından öptü
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter'de hesap açtı, ilk tvitini attı

Hesap açıp ilk tvitini attı! Söylediği 4 lider arasında Erdoğan da var
Safiye Soyman'ın güzellik sırrını duyan inanamadı! Yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı

Güzellik sırrını duyan inanamadı! Yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı
title