Haberler

Erzurum, Kars, Tunceli ve Ardahan'da kar yerini soğuk havaya bıraktı

Erzurum, Kars, Tunceli ve Ardahan'da kar yerini soğuk havaya bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum, Tunceli, Kars ve Ardahan'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Erzurum, Tunceli, Kars ve Ardahan'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Erzurum'da dün aralıklarla etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kentte, ağaçlar, bitkiler, şadırvanlar ve araçlar buz tuttu.

Soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan havaalanı güzergahındaki yolda da ağaçların üzerinde oluşan kırağı güzel manzaralar oluşturdu.

Kars

Kars'ta kar yağışı sonrası soğuk hava etkisini gösteriyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 11 dereceye düştüğü kentte, bitkiler, ağaçlar kırağı tuttu, bazı sulak alanlar dondu.

Sarıkamış ilçesinde bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Soğuk hava nedeniyle araçların ve evlerin camları buz tuttu, bazı esnaf buz tutan camlarını pürmüzle açmaya çalıştı.

Vatandaşlardan Bilgin Köse, havaların çok soğuduğunu belirterek, "Bu gece eksi 15-16 derece soğuk oldu, buz tutan camlarımızı açmaya çalışıyoruz." dedi.

Akyaka ilçesinde de soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluştu. Karla kaplanan ilçede vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

İlçeye bağlı bazı köylerde evler kar altında kaldı.

Ardahan ve Tunceli

Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Karla kaplı kentte gece en düşük sıcaklık eksi 13 derece kaydedildi.

Soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma meydana geldi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde de hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düşmesi sonucu ağaçlarda kırağı oluştu.

Derelerin de kısmen buz tuttuğu ilçede, ekipler yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! Kardeş ülkeye İran iHA'sı düştü
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu

Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal

İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu

Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
4-0'lık maça damga vuran kare! Beğeni yağıyor

Maça damga vuran kare