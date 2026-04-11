Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar etkisini sürdürüyor

Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de ilkbaharda kar yağışı etkisini gösteriyor. Erzurum'da cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, ulaşımda zorluklar yaşanıyor. Karla mücadele ekipleri, her dört şehirde de etkili çalışmalara devam ediyor.

Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de ilkbaharda kar etkili oluyor.

Erzurum'da dün akşam başlayan kar yağışı gece boyu aralıklarla devam etti.

Cadde ve sokakların beyaza büründüğü kentte araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Karla kaplanan Çifte Minerale Medrese, Erzurum Kalesi ve Ulu Cami ile Atatürk Üniversitesi yerleşkesi dronla görüntülendi.

Kars

Kars'ta aralıklarla devam eden kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü.

Zaman zaman yoğunluğunu arttıran ve tipiye dönüşen kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ekipler kent genelinde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de devam etti.

Etrafı yeniden beyaza bürüyen kar, yollarda buzlanmaya neden oldu.

Tunceli

Tunceli'de de bazı yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Karayolları ekipleri, beyaza bürünen Pülümür Cankurtaran ve Ovacık Kuşluca bölgelerinde çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
ABD heyeti müzakere için Pakistan'da

ABD heyeti müzakere için Pakistan'da! İran'dan özel bir istekleri var
ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi

Tarihi müzakere öncesi ABD'den ilk taviz! Masada dengeler değişiyor
Haberler.com
500

Zelenski, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkenin ismini saydı: Rusya, bu ülkelerin birliğinden korkmalı

Zelenski 4 ülkenin ismini saydı: Rusya, bu birlikten korkmalı...
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi zehir zemberek açıklama

G.Saray maçı öncesi kazan kaynıyor! Zehir zemberek bir açıklama daha
Sinem Ünsal, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

İfade veren Uzak Şehir’in yıldızı hakkında karar açıklandı
NASA'nın tarihi görevinde 4 astronot Dünya'ya ulaştı

Tarihi görev tamam! Yarım asır sonra bir ilk
Zelenski, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkenin ismini saydı: Rusya, bu ülkelerin birliğinden korkmalı

Zelenski 4 ülkenin ismini saydı: Rusya, bu birlikten korkmalı...
İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda

İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi

47 yıllık bela bitiyor! Erdoğan'dan partisine talimat: Zamanı geldi