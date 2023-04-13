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Üniversite öğrencisi tartıştığı annesini bıçakla öldürdü, babasını da ağır yaraladı

Güncel Haberler

Erzurum'un Aziziye ilçesinde üniversite öğrencisi genç, bıçakla annesini öldürdü, babasını da ağır yaraladı.

İlçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Kadir Kayveni Caddesi'ndeki Öz Çağrı Sitesi'nde oturan Atatürk Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi A.Y.K (25), henüz bilinmeyen nedenle ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y.K, annesi S.K'yi (57) boğazından bıçakladı. Olayı görerek müdahale etmeye çalışan baba N.K. (62) da oğlu ile arasında çıkan arbedede aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sesleri duyan sitedeki komşularının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi S.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan baba N.K. ile arbede sırasında hafif yaralanan A.Y.K. kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Erzurum'da üniversite öğrencisi bıçakla annesini öldürdü, babasını yaraladı

ÇOK SAYIDA BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONUNA EL KONULDU

Tedavisinin ardından polislerce gözaltına alınan A.Y.K. polis merkezine götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan Cumhuriyet savcısının talimatıyla evde A.Y.K'ye ait olduğu tespit edilen çok sayıda bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu.

Erzurum'da üniversite öğrencisi bıçakla annesini öldürdü, babasını yaraladı

Erzurum'da üniversite öğrencisi bıçakla annesini öldürdü, babasını yaraladı

Kaynak: AA / Güncel

Selçuklu Erzurum Güncel Haberler

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