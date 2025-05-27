Erzurum'da Toprak Kayması Sonrası Jeoteknik Çalışmalar Başladı

Erzurum'da Toprak Kayması Sonrası Jeoteknik Çalışmalar Başladı
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AFAD, Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen toprak kaymasının ardından jeoteknik çalışmalar başlattı. Bölgedeki evler ve yollar zarar görürken, ekipler LiDAR tekniğiyle hava fotoğrafları alarak incelemelerde bulunuyor.

Afad Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, iki gün önce toprak kayması meydana gelen Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde jeoteknik çalışmalara başladı.

Afad Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar başkanlığındaki bilim heyeti, 3 evin ağır hasarlı, 35 evin ise hafif ve orta hasarlı olduğu, bazı yollarda 1-2 metrelik çökmelerin meydana geldiği mahallede incelemelerde bulundu.

Jeoteknik çalışmalara başlanan bölgenin hava fotoğrafları alınarak "LiDAR" tekniğiyle ayrıntılı ölçümleri yapılıyor.

Mahalle sakinlerini dinleyip taleplerini not alan Tatar, AA muhabirine, Rize'den gelen ekiplerin bölgeden hava fotoğrafları alarak "LiDAR" tekniğiyle ayrıntılı ölçümler yapmaya başladığını, heyelanın gerçek boyutunun bu çalışmalar sonrası ortaya çıkacağını söyledi.

Bölgenin Türkiye'nin göz bebeği turizm alanlarından bir tanesi olduğunu ifade eden Tatar, şöyle konuştu:

"(Tortum Şelalesi) Çok önemli bir şelalelimiz burada. Dolayısıyla bu şelalenin de etrafının güvenli hale getirilmesi son derece önemli. Bütün çabamız bu. Buradan vatandaşlarımızın zarar görmesini engellerken, diğer yandan da turizm anlamında çok daha iyi yere gelmesi için çaba gösteriyoruz. Şu an tüm kurumları bir araya getirmiş olduk. Bu koordinasyon çok değerli. Bir arada ortak akılla bu probleme çözüm üretmek önemli."

Tatar, bölgenin uzun yıllardır izlendiğini, yeraltı ve yer üstü sularının yoğun olduğunu belirterek, bölgede çok uzun yıllar önce de heyelanların meydana geldiğini hatırlattı.

Afad'ın ilgili tüm kurumlarla koordine şekilde görevini yürüttüğünü dile getiren Tatar, "Hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamasını istemeyiz. 38 konutumuzda vatandaşlarımız tahliye edildi. Bunların bir bölümü yakınlarının yanında kalıyor, bir bölümüne belki AFAD olarak konteyner tahsis edeceğiz. Bir bölümüne de Valiliğimizin değişik konut evlerinde ihtiyaç olursa yer tahsisi yapacaklar." diye konuştu.

Tatar'a incelemeler sırasında Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de eşlik etti.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
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