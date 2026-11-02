Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum'da sonbaharla renklenen ağaçlar Atatürk Üniversitesi kampüsüne güzellik kattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da sonbaharla renklenen ağaçlar Atatürk Üniversitesi kampüsüne güzellik kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da sonbaharın gelişiyle ağaçlar sarı, kahverengi ve kızıl tonlara bürünerek kente güzel görüntüler kattı. Atatürk Üniversitesi kampüsü ve Ata Botanik Bahçe'yi ziyaret edenler hatıra fotoğrafı çektirdi; Erzurum-Rize kara yolundaki ağaçlık alanlar dronla görüntülendi.

Erzurum'da sonbaharın gelişiyle ağaçların sarı, kahverengi ve kızıl tonları alması güzel görüntü oluşturdu.

Kış turizmiyle öne çıkan kentte, sonbahar renkleri yeşil alanlara farklı bir güzellik kattı.

Atatürk Üniversitesi kampüs alanında ve Ata Botanik Bahçe'deki ağaçlar ve bitkiler sonbahar renklerine büründü.

Üniversite öğrencileri ve aileleriyle bu bölgeleri ziyaret eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güzel manzaraların oluştuğu Erzurum- Rize kara yolundaki ağaçlık alanlar da dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
Bu görüntülerin ardından ekipler düğmeye bastı! İkisine de ceza yağdı

Bu görüntüler ekipleri harekete geçirdi! Rekor ceza kesildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da patates krizi! Hem kovuldu hem yasak geldi

Bu görüntülerin bedeli çok ağır oldu

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorum

Ve bomba patladı: Hayırlı uğurlu olsun

Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu

İmzalar beklenirken pürüz çıktı! İşte anlaşmayı tıkayan konu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! 8 yıl sonra bir ilk

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! 8 yıl sonra bir ilk
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar

EYT'yi kıl payı kaçıranları umutlandıran haber! Detaylar belli oldu

Dünyaca ünlü yönetmen Michael Mann silahla kendini yaraladı

Dünyaca ünlü yönetmen kazara kendini vurdu!
Görüntüler İstanbul'un göbeğinden! Ailece aracın içine dalıp üstünü başını yırttılar

Aracın içine dalıp üstünü başını yırttılar