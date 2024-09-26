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Erzurum'da Servis Aracının Çarptığı 6 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda

Erzurum'da Servis Aracının Çarptığı 6 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda
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Erzurum'da okul servis aracının çarparak üzerinden geçtiği 6 yaşındaki Emre Kara, hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Olayın ardından servis aracı sürücüsü gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı. Baba, sürücüyü şikayet ettiğini fakat suçlunun dışarıda dolaştığını ifade etti.

Erzurum'da iki gün önce evinin önünde indiği okul servis aracının çarparak üzerinden geçtiği 6 yaşındaki çocuk, hastanede yaşam savaşı veriyor.

Alınan bilgiye göre, B.A idaresindeki okul servis aracı, 24 Eylül'de Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ahi Toman Baba Caddesi'ndeki evinin önünde inen Emre Kara'ya (6) çarparak üzerinden geçti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan Kara, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan servis aracı sürücüsü ise sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Baba Abdurrahman Kara, gazetecilere okul servis aracının çocuğunun indirdikten hemen sonra hareket ettiğini ve olayın bu şekilde meydana geldiğini anlattı.

Servis Aracı sürücüsünün olayı fark ettikten sonra çocuğu evin önüne bıraktığını ifade eden Kara, "Kapıcı aradı, 'Abdurrahman abi senin çocuğun kaza yapmış, kanaması var, biz ambulans çağırdık' dedi. Daha sonra servis şoförü beni aradı, 'Senin çocuğun balkondan düşmüş, ben orada gördüm, ambulansı çağırdık hastaneye kaldırdılar.' dedi. Servis şoförü olaydan sonra kaçıyormuş, inşaat işçileri önünü kesip kaçmasına izin vermemiş, o nedenle olay yerine geri gelmiş. Şu an yoğun bakımda yatıyor. Şikayetçi oldum ama suçlu şu anda dışarda geziyor." diye konuştu.

Olayın hemen ardından kaza yerine gelenlerden Müteahhit Oğuzhan Coşkun, şantiyelerindeki konteynerde otururken bir bağrışma sesi duyduklarını ve dışarı çıktıklarını belirterek, "Birinin elinde yaralı bir çocuk vardı. Bizi görünce çocuğu şu tarafa (sitenin girişine) bıraktı. Ben de çocuğun yanına gittim. Çocuk kanlar içindeydi, bilinci yerinde değildi. Çocuğu çevirdim, ağzındaki kan boşalınca konuşmaya başladı. Biz ilk yardım için elimizden geleni yaptık. Ambulansla çocuğu hastaneye götürdüler. Servis sürücüsüne olayın nasıl olduğunu sorduk, kaldırıma düştüğünü söyledi." ifadelerini kullandı.

Olayı güvenlik kamerası görüntüledi

Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarında, sürücü B.A'nın, servis aracından inip çocuğu yerden kaldırdığı, kucaklayıp apartmanın girişine bıraktığı görülüyor. Sonrasında ise çevredeki vatandaşlar çocuğa ilk yardımda bulunmaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel

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