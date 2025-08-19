Erzurum'da Orman Yangınlarına Karşı Kapsamlı Bakım Çalışması Başlatıldı

ERZURUM Orman Bölge Müdürlüğü, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı Abdurrahman Gazi ve Palandöken Kayak Merkezi mevkilerindeki ağaçlandırma sahalarında kapsamlı bakım çalışması başlattı. Çalışmalarla, ormandaki kuru dal, devrilmiş ağaç ve diğer yanıcı materyalin temizlenmesi hedefleniyor.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye genelinde, sayısında ve etkisinde ciddi artış olan orman yangını riskine karşı Abdurrahman Gazi ve Palandöken Kayak Merkezi mevkilerindeki ağaçlandırma sahalarında bakım çalışması başlattı. Yürütülen çalışmalarla kuru dal, devrilmiş ağaç ve diğer yanıcı materyalin temizlenmesiyle, yanıcı madde yükünün azaltılması ve orman sağlığının korunması hedefleniyor.

Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, çalışmaların yürütüldüğü alanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu bölgede 1960'lı yıllarda başlayan ağaçlandırma faaliyetlerinin uzun yıllar orman teşkilatı ve belediye iş birliğiyle sürdürüldüğünü ifade etti. Müdahalenin asıl amacının orman sağlığını korumak olduğunu dile getiren Karakurt, Palandöken bölgesinin kent için hem ekolojik hem de turistik açıdan önemli olduğunu, bu nedenle yanıcı madde yükünü azaltıp ormanı daha dirençli hale getirmek istediklerini belirtti. Bu kapsamda, geçen haftalarda Erzurum Valisi başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilgili kurumların katılımıyla yangın değerlendirme toplantısı yapıldığını ifade eden Karakurt, "Bu toplantıda Abdurrahman Gazi ve Palandöken gibi halkımızın sıklıkla kullandığı ormanlık alanlarda yangın riskine karşı bakım çalışmaları başlatacağımızı ifade etmiştik. Bugün burada hem bu çalışmaları başlatmak hem de kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bulunuyoruz" diye konuştu.

'RİSK EN YÜKSEK SEVİYEDE'

Söz konusu bölgelerdeki orman yapısının oldukça sık olduğunu, zamanında yeterli bakım yapılmadığı için birçok ağacın sağlıklı gelişemediğini ifade eden Karakurt, bu nedenle kar ve fırtına gibi doğa olaylarına karşı dayanıksız hale geldiklerini söyledi. Karakurt, açıklamasında ayrıca, "Vatandaşlarımızın ağaç kesimlerine karşı gösterdiği hassasiyetin farkındayız. Ancak bu çalışmalar, teknik zorunluluklar nedeniyle yapılıyor. Sahada çalışan ekiplerimiz, damga yöntemiyle kesilecek ağaçları tek tek işaretliyor. Kesim işlemleri iş güvenliği önlemleri alınarak gerçekleştirilecek. Değerlendirilebilecek ağaç materyali ekonomiye kazandırılacak, geriye kalanlar ise sahadan uzaklaştırılarak ormanın temizliği sağlanacak. Otların sararmaya başladığı bu dönemde yangın riski en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Eğer bu bakım çalışmaları yapılmazsa, olası bir yangında müdahale çok daha zor hale gelir. Bu nedenle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.