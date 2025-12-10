Erzurum'da 263 kanser hastası kök hücre nakli ile yaşama tutundu

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi bünyesinde 2011'de kurulan Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezi'nde çoğu lösemi ya da lenfoma gibi kanser hastası 263 kişi, başarıyla yapılan kök hücre nakliyle yaşama tutundu.

Sağlık Bakanlığınca 2011'de ruhsatlandırılan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesindeki 14 yataklı tam donanımlı merkezde, 3 öğretim üyesi, hematoloji uzmanı, 2'si koordinatör 12 hemşire, 5 hasta bakıcı ve temizlik personeli özveriyle çalışıyor.

Merkezde 2012'den bu yana yurt içi ve dışından çoğu lösemi ya da lenfoma gibi çeşitli kan hastalığı olan 263 kanser hastası, kemoterapi sürecinin ardından yapılan otolog (hastanın kendi hücresinden) ve allojenik (uyumlu vericiden) kök hücre nakilleriyle yaşama tutundu.

Merkez sorumlusu Doç. Dr. Gülden Sincan, AA muhabirine, merkezde, 2012 yılından bu yana kök hücre nakli yapıldığını söyledi.

Merkezde otolog ve allojenik nakillerin başarıyla yapıldığını belirten Sincan, "Otolog, hastanın kendi kök hücresini toplayıp hastaya verilmesi, allojenik ise sağlıklı bireyin kök hücrelerinin hastaya verilmesi. Allojenik nakil için öncelikle tercihimiz uyumlu kardeş vericiler, eğer uyumlu kardeş verici bulamazsak Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nden (TÜRKÖK) uyumlu verici bulmaya çalışıyoruz. Kliniğimiz açıldığından bu yana 263 nakil uygulandı." dedi.

Sincan, merkezde yapılan 263 nakilden 200'ünün otolog, diğerlerinin ise allojenik olduğunu aktardı.

"Farklı şehirlerden hekimlerin yönlendirmesiyle hastalar bize geliyor"

Bölge illeri ve Karadeniz'in yanı sıra Azerbaycan ve Gürcistan'dan hastaların hizmet aldığı merkezde tecrübeli ekiple görev yaptıklarını anlatan Sincan, şöyle devam etti:

"Nakil ünitemizde genellikle lösemi, lenfoma, ya da 'miyelom' dediğimiz hematolojiyle ilgili kanserli hastalara tedavi uyguluyoruz. Bazı hastalar için özelikle tek, asıl tedavi edici, bu hastalığı tamamen ortadan kaldırıcı tedavi yöntemi kemik iliği naklidir. Bu konuda hastalara yardımcı oluyoruz. Doğu Anadolu'da en donanımlı merkeziz. Farklı şehirlerden hekimlerin yönlendirmesiyle hastalar bize geliyor."

Doç. Dr. Sincan, merkezde tedavi gören hastaların hijyen koşulları ön planda tutularak titizlikle takip edildiğini, bu hasta gruplarının uzun süre tedavi gördüğünü kaydetti.

Nakil sonrası taburcu edilen hastaların koordinatör hemşire aracılığıyla yakından takip edildiğini işaret eden Sincan, "Bizim hastaların büyük kısmında nakil gerekiyor. Nakil yapılmazsa hastalar maalesef hayatlarını kaybediyor. Yaptığımız nakillerle hastalara ikinci yaşam şansı sunmuş oluyoruz." diye konuştu.

Abisini hayata bağlamak için kök hücre bağışçısı oldu

Kök hücre bağışçısı Karslı 60 yaşındaki Mehmet Nuri Gündoğan da abisine kök hücre bağışı yapmak için merkeze geldiğini anlatarak, "Allah kimseyi bu duruma düşürmesin, tahlil ve tetkik yaptılar uyumlu çıktık. İnşallah nakil olacak. Merkezdeki doktor, hemşire ve personele çok teşekkür ederim, bana evde böyle bakılmadı." dedi.

Merkezde tedavi gören 65 yaşındaki lösemi hastası Zeki Gündoğan ise kardeşinden yapılacak ilik nakli ile sağlığına kavuşacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Kardeşine borçlu olduğunu ifade eden Gündoğan, "Allah razı olsun buradaki doktor, personel herkes çok iyi bakıyor. Bize gece, gündüz emek veriyorlar. Hizmetlerden çok memnunuz, kardeşime teşekkür ederim." diye konuştu.

Doç. Dr. Sincan ise tetkikler sonrası tam uyumlu kardeş vericisi çıkan Zeki Gündoğan'a yakında nakil yapılacağını sözlerine ekledi.