Erzurum'da 112 Sağlık ekipleri paletli ve snowtrack ambulanslarla kışa hazır

Kış mevsiminin uzun sürdüğü ve dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da görev yapan 112 Acil Sağlık ekipleri, snowtrack, paletli ve kara ambulanslarıyla kışın vakalara sorunsuz ulaşmak için hazırlıklarını tamamladı.

Çetin kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu'ya ambulans helikopterle hizmet veren Erzurum'daki 112 Acil Sağlık ekipleri, zorlu hava koşullarında hastaların yardımına yetişmek zamanla yarışıyor.

Geçen kış kardan kapanan köy yollarını açıp sadece paletli ve snowtrack ambulansla 246 hastayı sağlık kuruluşuna sevk eden ekipler, yıl içinde kalp krizi, trafik kazası ve solunum durması gibi durumların da olduğu 80 binin üzerinde vakaya karadan ve havadan müdahalede bulundu.

Çevre illere ambulans helikopter desteğinin de sunulduğu kentte, 58 kara ambulansı, 1 obez ambulansı, 3 snowtrack, 5 paletli ve 4 yataklı bir ambulans olmak üzere toplam 68 ambulansın bakımları yapılıp kış için hazır hale getirildi.

Ekipler, karın etkili olmaya başladığı kentte olası vakalara hızlıca ulaşmak için 7 gün 24 saat teyakkuzda bekliyor.

112 Acil Komuta Merkezi önünde ambulans, paletli ambulans ve snowtracklarla kar üstünde gösteri yaparak kışa hazır olduklarını gösteren sağlık ekibi, performanslarıyla takdir topladı.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Furkan Soner Taş, AA muhabirine, Erzurum'da 58 kara ambulansı ve 10 özel donanımlı araçla acil sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

"Erzurum kış memleketi, çok çetin kış şartları hakim"

Taş, "Geçen kış snowtrack ambulansla 36 vakaya, kar paletli ambulans ile 210 vatandaşa hizmet verdik. Erzurum kış memleketi, çok çetin kış şartları hakim, köy yolları kapanıyor. Kırsalda zorluk yaşıyoruz ama vatandaşlarımıza devletin bize verdiği imkanlar doğrultusunda acil sağlık hizmetlerini sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Taş, başhekimlik olarak 38 acil sağlık istasyonu ve ayrıca "C tipi" diye tabir edilen ve mesai saati içinde çalışan 10 istasyonda, toplam 496 sağlık personeliyle hizmet verdiklerini söyledi.

Sağlık ekiplerinin ve araçların kışa hazır olduğuna işaret eden Taş, "Özelikle kış aylarında kapanan köy yollarından çıkacak vaka için hazır gece icabçı ekip var, ekibimiz snowtrack ve kar paletli araçlarda görev yapıyor. Vaka geldiğinde icabçı ekip yola çıkıp vatandaşlara hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Taş, ocak ayından bugüne 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar sonrası 80 binin üzerinde vakaya müdahale ettiklerini belirterek, trafikte ambulansa yol vermede duyarlılık gösteren Erzurum halkına teşekkür etti.

"Paletli ambulansla kar üzerinde yol yapmak zor oluyor"

Snowtrack ve paletli ambulanslarda görevli paramedik Derya Tekin de Erzurum'da kışın çetin ve zorlu geçtiğini anlatarak, "Uzak bölgelerde kar yağdığında köy yolları kapanıyor, biz de bu köylere ulaşmak için paletli ambulansı kullanıyoruz. Normal ambulansa göre paletli ambulansla kar üzerinde yol yapmak zor oluyor ama bizim için önemli olan en hızlı şekilde hastaya ulaşıp hizmet vermek." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de 112 Acil Sağlık ekiplerinin kış için bütün önlemleri alarak hazır olduğunu, devletin bütün imkanlarıyla hastalara ulaşmak için yoğun gayret gösteren ve hayat kurtarmak için zamanla yarışan 112 Acil Sağlık ekiplerini tebrik etti.