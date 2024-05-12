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Erzurum'da hortum nedeniyle birçok ev ve okulun çatısı uçtu

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Erzurum'un Aziziye ilçesinde çıkan hortum sonucu birçok evin çatısı uçtu ve tadilat aşamasındaki bir okulun çatısı zarar gördü. Hortumun etkisiyle yol kenarlarındaki otomobiller de hasar gördü. Ayrıca yüksek gerilim hattının kopması nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Ekipler, enerji iletim hattındaki arızayı gidermek için çalışmalara başladı.

Erzurum'da hortum nedeniyle birçok ev ve tadilat aşamasındaki bir okulun çatısı uçtu, enerji iletim hattı zarar gördü.

Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde çıkan hortum birçok yapının çatılarının uçmasına neden oldu.

Hortumun etkisiyle çatılardan kopan çok sayıda sac, yol kenarlarındaki otomobillerin üzerine düşerek hasar oluşturdu. Yüksek gerilim hattının kopması nedeniyle mahallenin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Çok sayıda evin yanı sıra ahır ve tadilattaki bir okulun çatısı ile ağaçlara zarar veren hortumun ardından bölgeye gelen ekipler, enerji iletim hattındaki arızayı gidermek için çalışmalara başladı.

Kaynak: AA / Güncel

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