Erzurum Kızılay'dan Gazze ve Sudan için hayır kermesi

Türk Kızılay Şube Başkanlığı tarafından Erzurum'da düzenlenen hayır kermesi, Gazze ve Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla gerçekleştirildi. El emeği ürünler ve gıdaların satışa sunulduğu kermesten elde edilen gelir, insani yardım çalışmalarında kullanılacak.

ERZURUM'da Türk Kızılay Şube Başkanlığı tarafından Gazze ve Sudan'daki ihtiyaç sahipleri yararına hayır kermesi düzenlendi. El emeği ürünlerin ve gıdaların satışa sunulduğu kermesin geliri, bölgedeki insani yardım çalışmalarında kullanılacak.

Erzurum Kızılay Şubesi, Kızılay Kadın ve Genç Kızılay iş birliğiyle bir alışveriş merkezinde 2 gün sürecek anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gazze ve Sudan'da yaşanan insani dramlara dikkat çekmek ve destek olmak amacıyla hayır kermesi düzenlendi. Kermeste Erzurumlu kadınların el emeği göz nuru dokumalarından, ev yapımı börek, baklava ve zeytinyağlı sarmalara kadar çok sayıda ürün satışa çıkarıldı.

EN PAHALI ÜRÜNLERİ SATIN ALDI

Bir firmanın müdürü Suat Kıdır, destek amacıyla kermesin en yüksek bedelli ürünleri olan 4 adet halı dokuma tabloyu satın aldı. Kıdır, "Gazze'ye, Filistin'e ve Sudan'a bir nebze katkımız olursa ne mutlu bize. 4 adet tablo alarak bu çorbada tuzumuz olsun istedik. İnşallah yardımlar yerine ulaşır" dedi.

BAŞKAN BEKMEZ: 'İSAR' GELENEĞİMİZİ YAŞATIYORUZ

Kermesle ilgili bilgi veren Kızılay Erzurum Şube Başkanı Dr. Hüseyin Bekmez, yardım etme duygusunun Türk geleneğindeki önemine değinerek şunları söyledi:

"İnsanımızın kendisi muhtaçken bile başkasına yardım etme erdemine 'isar' diyoruz. Gazze ve Sudan'da özellikle son yıllarda çok büyük dramlar yaşanıyor. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Türk Kızılay olarak Türkiye genelinde büyük operasyonlar yürütüyoruz; daha 15 gün önce dev bir yardım gemisini Gazze'ye uğurladık. Biz de Erzurum ekibi olarak bu çabaya destek vermek istedik."

'TÜM ÜRÜNLER GÖNÜLLÜLÜKLE TOPLANDI'

Kermesteki ürünlerin tamamının bağış yoluyla temin edildiğini belirten Bekmez, "Burada satışa sunulan hiçbir ürün için ücret ödenmedi. Kızılay Kadın ve Genç Kızılay gönüllülerimiz çevrelerinden, ailelerinden bu malzemeleri topladı. Meşhur Bardız kilimlerimizden ev yemeklerine kadar her şey var. Elde edilen gelirin tamamını Gazze ve Sudan'daki kardeşlerimize göndereceğiz. Yarın akşam saat 22.00'ye kadar açık olan kermesimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

