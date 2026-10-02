Haberler

Erzurum'da ebeler Her Gebeye Ebe ile anne adaylarını evde normal doğuma teşvik ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da ebeler, Her Gebeye Ebe uygulamasıyla anne adaylarını evlerinde ziyaret edip normal doğuma teşvik ediyor. Erzurum İl Sağlık Müdürü Mehmet Meral, sezaryen oranının Türkiye ortalamasının altında olduğunu, 2025 yılı itibarıyla 9 bin 676 bebeğin dünyaya geldiğini belirtti.

Erzurum'da ebeler "Her Gebeye Ebe" uygulamasıyla, evlerinde ziyaret ettikleri anne adaylarını normal doğuma teşvik ederek doğum ve sonrasındaki sürece ilişkin danışmanlık hizmeti veriyor.

Sağlık Bakanlığının "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında kentte İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral'in koordinasyonunda anne ve bebek sağlığını korumak ve anne adaylarını normal doğuma teşvik etmek amacıyla çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda Yakutiye İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli "koordinatör ebe"ler uygun gebeleri evlerinde ziyaret ediyor, gidemedikleri gebelere ise telefonla danışmanlık hizmeti veriyor.

Görüşmelerde gebelere normal doğumun anne ve bebek açısından faydaları, gebe okulu, ebe poliklinikleri, Annelik Yolculuğu mobil uygulaması, doğum planları ve doğum sonrası durumlar anlatılıyor.

Ebeler, anne adayları ve lohusaların süreçlerini yakından takip ediyor, riskli gebeleri hastaneye yönlendiriyor.

"Sıkı bir takiple anne ve bebek sağlığını korumaya çalışıyoruz"

İl Sağlık Müdürü Meral, AA muhabirine, anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik hizmetleri sürekli geliştirdiklerini söyledi.

Koordinatör ebeler tarafından gebeliğin son üç ayında bulunan ve özellikle yüksek risk taşıyan gebelerin yakından takip edildiğini anlatan Meral, "Her Gebeye Ebe uygulamasıyla gebelerin doğuma ve doğum sonrası döneme ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden hazırlanmasını amaçlıyoruz. Gebelik izlemleri, gebe okulları, normal doğum, doğum planı ve doğum sonrası süreçler hakkında danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriyoruz. Riskli gebeleri hastaneye yönlendiriyoruz, sıkı bir takiple anne ve bebek sağlığını korumaya çalışıyoruz." dedi.

" Erzurum'da sezaryen oranı Türkiye ortalamasının altında"

Yürütülen çalışmalarla Erzurum'da normal doğum oranlarında artış görüldüğüne dikkati çeken Meral, şunları kaydetti:

" Erzurum'da sezaryen oranı Türkiye ortalamasının altında, bu durum arkadaşlarımızın güzel çalışması sonucu ortaya çıktı. Erzurum'da 2025 yılı itibarıyla 9 bin 676 bebek dünyaya geldi. Erzurum Şehir Hastanemizde normal doğum oranları ciddi anlamda yükseliyor, sezaryen oranları düşüyor."

Meral, kamu ve özel hastanelerle konuyla ilgili görüştüklerini belirterek, "Sezaryen oranlarımızı ciddi manada aşağıya çekmeye gayret ediyoruz. Hem bebeklerimizin daha sağlıklı dünyaya gelmesi hem de annelerimizin daha sağlıklı lohusalık geçirmesi için tüm gücümüzle sahadayız." diye konuştu.

"Kadınlarımız yalnız kalmadığını hissediyor"

Evinde ziyaret edilenlerden anne adayı Büşra Alan da uygulamadan memnun kaldığını anlatarak, "Ebelerimiz sürekli evimizi ziyaret ediyor, normal doğum için öneride bulunuyor. İlk doğumum normaldi, bu da normal olacak. Çünkü normal doğumdan sonra çocuğumla daha rahat ilgileneceğim. Bu uygulama için İl Sağlık Müdürümüze ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ederim. Bence çok güzel uygulama, bu şekilde hem normal doğum oranı yükseliyor hem de kadınlarımız yalnız kalmadığını hissediyor." dedi.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Lunaparkta yürekler ağza geldi! Metrelerce yüksekte asılı kaldı

Lunaparkta yürekleri ağza getiren görüntü!
Kırmızı ışıkta bekleyen dolmuş şoförü, fiyatını uygun bulunca yolculara marul ısmarladı

Kırmızı ışıkta beklerken fiyatını uygun bulunca yolculara ısmarladı
Yasin Kol gözaltına alındı, Kocaelispor cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi

Son düdükle gözaltına alındı! Eski defterler bir bir ortaya saçıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri dikkat çekti

Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri manidar
TFF'de yaprak dökümü büyüyor! 6 isim daha istifa edecek

Giden gidene! TFF'de yaprak dökümü

Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak

Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
Nuh'un Gemisi sanılan alanda 3 aylık çalışma bitti! Yaklaşık 360 numune laboratuvarda incelenecek

Nuh'un Gemisi gerçek mi? Gözler o 360 numunenin sonucunda
Trump'tan uçak saldırısına ilk açıklama! 'İran mı?' sorusuna cevap verdi

Uçak saldırısına Trump'tan ilk açıklama! O soruya "Evet" dedi
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı

Gözaltındaki bakan yardımcısının damadı için karar verildi
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama

Fon skandalında yeni dalga! Çok sayıda tutuklama var