Haberler

Gümrük mühürlü TIR'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Gümrük mühürlü TIR'da 23 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da gerçekleştirilen şok uygulamalar sonucunda, bir TIR dorsesinde 23 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. TIR şoförü gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin halkın güvenliği için devam edeceğini açıkladı.

ERZURUM'da polisin çeşitli noktalarda gerçekleştirdiği şok uygulamalarda durdurularak, mührü Gümrük Muhafaza Memuru tarafından sökülen TIR'ın dorsesinde 23 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, TIR şoför ise gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinin çeşitli noktalarında şok uygulama gerçekleştirildi. 34 ayrı noktada 460 polis, asayiş, trafik, narkotik, düzensiz göçmen konusu başta olmak üzere çeşitli konularda denetim yaptı. Araçları tek tek durdurarak arama yapan polisler, sürücüleri alkol muayenesinden geçirdi. Denetimlere katılan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, halk otobüsüne binerek vatandaşlarla sohbet etti ve uygulamaları niçin yaptıklarını anlattı.

Yeni yılın arifesinde tedbirleri bir kat daha artırdıklarını söyleyen Emniyet Müdürü Karaburun, Erzurum ve ilçelerinde yapılan şok uygulamalarda trafik, asayiş, göçmen kaçakçılığı ve diğer bütün uzman ekiplerin halkın huzurlu bir şekilde yeni yıla adım atması için görev başında olduğunu belirtti. Karaburun, "İlçelerimiz ve il merkezide 34 noktada 460 personelimizle aranan şahısların yakalanması, yasaklı madde taşıyanların tespiti, trafik kuralı ihlali yapan sürücülerin tespiti, halkımızın can ve mal güvenliği için emek sarf ediyoruz, gayret sarf ediyoruz. Uygulamalarımız yeni yıl sonrasına kadar devam edecek" dedi.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şubeleri tarafından Aşkale Uygulama Noktasında bir TIR durduruldu. Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nde görevli bir memurun mührü sökmesinin ardından dorseye giren polisler, Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmenle karşılaştı. Polisler, sırayla dorseden indirdikleri düzensiz göçmenleri, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürürken, TIR şoförünü de gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Bursaspor maçında yaşananlardan sonra gelen teklifi reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
Aksaray'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli kaza yaptı

Aksaray'da tehlikeli kaçış: Dur ihtarına uymamanın bedeli ağır oldu
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var

Futbolda deprem büyüyor! Onlarca isim arasında Süper Lig hakemi de var
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor