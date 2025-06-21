Erzurum'da Denetimli Serbestlik İçin Protokol İmzalandı

Erzurum'da Denetimli Serbestlik İçin Protokol İmzalandı
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Atatürk Üniversitesi ile Erzurum, Hınıs ve Oltu Cumhuriyet Başsavcılıkları arasında denetimli serbestlik hizmetleri konusunda işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, hükümlü bireylerin topluma kazandırılması sürecinde akademik destek ve saha uygulamalarını bir arada değerlendirecek.

Erzurum'da denetimli serbestlik hizmetleri alanında başsavcılıklar ile Atatürk Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, üniversite olarak sosyal sorumluluk odaklı çalışmalar kapsamda Erzurum, Hınıs ve Oltu Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Denetimli Serbestlik Hizmetleri alanında işbirliği protokol imzalandı.

Eğitim faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık oluşturma etkinlikleri ve bilimsel araştırmaların ortaklaşa yürütülmesi planlanan protokolde, hükümlü bireylerin yeniden topluma kazandırılması sürecinde akademik destek ve saha uygulamaları bir arada değerlendirilecek.

İmzalanan protokolle, üniversite bünyesindeki akademik bilgi birikiminin ve insan kaynağının, denetimli serbestlik hizmetlerinin daha etkin, bilimsel ve topluma faydalı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, imza töreninde, üniversitelerle yapılan bu tür iş birliklerinin hem birey hem de toplum açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Aydemir, Atatürk Üniversitesi ile yürütülecek ortak çalışmaların, denetimli serbestlik tedbirlerinin daha nitelikli şekilde uygulanmasına olanak sağlayacağını aktardı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma kurumları değil, aynı zamanda topluma yön veren, sosyal sorunların çözümüne katkı sunan yapılar olduğunu söyledi.

Denetimli serbestlik uygulamalarının toplumsal barış ve yeniden topluma kazandırma süreci açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Hacımüftüoğlu, "Bu protokollerle üniversitemizin akademik potansiyelini kamu hizmetine sunuyor, aynı zamanda sosyal sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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