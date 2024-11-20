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Erzurum'da Çocuklar Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Seslerini Duyurdu

Erzurum'da Çocuklar Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Seslerini Duyurdu
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Erzurum'da, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuklar, Gazze'deki çocukların zor durumuna dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenleyerek barış ve adalet talep etti.

Erzurum'da, Çocuk Hakları İl Komitesine bağlı yaklaşık 40 çocuk, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde tarihi Çifte Minareli Medrese önünde toplanan çocuklar, çocuk haklarını savunmak ve onlara daha iyi bir gelecek sunmak için bir araya geldi.

Özellikle Gazze'deki çocukların yaşadığı zor duruma dikkat çekmeye çalışan çocuklar, siyah giysi giyerek ellerinde "Çocukların en temel hakkı yaşam hakkıdır", "Soykırım durdurulmalı", "Soykırım değil barış istiyoruz", "İnsanlık için soykırıma karşı dur", "Çocuklar barış ister savaş değil" ve "Savaş bitsin, Filistinli çocuklar gülsün" yazılı pankartları taşıdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, gazetecilere, çocukların sesini duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Çocukların sesine ses olmaya çalıştıklarını belirten Aykut, "Maalesef üzücü olan Filistin'deki çocukların ve dünyadaki diğer çocukların temel yaşam haklarının ellerinden alınmasına ilişkin mesaj vermek istiyoruz. Hiçbir çocuğun temel yaşam hakkı elinden alınamaz. Buna hiçbir ideoloji, hiçbir menfaat müsaade edemez. Bu noktada tüm dünyada zulüm gören çocuklar için barış ve adalet istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından çocuklar kırmızı renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
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