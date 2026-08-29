Köprüköy'de Otomobil Biçerdöver Römorkuna Çarptı: 1 Yaralı
Erzurum’un Köprüköy ilçesinde bir otomobilin, yol kenarında duran biçerdöverin römorkuna çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde bir otomobilin, yol kenarında duran biçerdöverin römorkuna çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
B.K. yönetimindeki 54 YC 227 plakalı otomobil, Köprüköy-Horasan kara yolunun Karaçuha Mahallesi yol ayrımı mevkisinden Horasan istikametine seyir halindeyken yol kenarında duran M.A. yönetimindeki biçerdöverin arkasındaki römorka çarptı.
Çarpmanın etkisiyle römorkun altına giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Köprüköy ilçesine bağlı Yapağılı Mahallesi muhtarı olduğu öğrenilen B.K, sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.