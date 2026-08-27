Avukata bıçaklı tehdit: Kamera görüntüleri yalanladı

Erzurum'da haciz işlemleri nedeniyle avukatlık bürosuna gelerek avukat Taha Bağaçlı'nın boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği iddia edilen sanık Kemal Polat'ın olayı inkar eden savunması, güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuyla çürütüldü.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, 30 Nisan'da Yakutiye ilçesinde Ali Tuğrul Birdal'a ait avukatlık bürosunda çalışan avukat Taha Bağaçlı'nın bıçakla saldırıya uğramasıyla ilgili tutuklu sanık Kemal Polat (57) hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık savunması, müşteki beyanları, tanık anlatımları, bilirkişi raporu, Kriminal Polis Laboratuvarı raporu ve kolluk tutanakları yer aldı.

İddianamede, ifadesine yer verilen avukat Bağaçlı, görev yaptığı büroya gelen Polat'ı tehditvari bir şekilde konuşması üzerine masasına konuşmak için davet ettiğini, Polat'ın kendisine dönerek "Taha ben seni buraya öldürmeye geldim" diyerek sol iç cebinden çıkardığı bıçağı sol eliyle yakasından tutup boğazına yaklaştırdığını ve "Yüzüne kan gelmiş seni öldüreceğim" diyerek bıçakla öldürmekle tehdit ettiğini iddia etti.

Büro sahibi Birdal ise ifadesinde, saldırganın avukatlığını yaptıkları bankanın borçlusu olduğunu, 29 Nisan'da Polat'ın evine fiili hacze gidildiğini, olay günü de hacizli yakalamalı aracının trafikte yakalanması üzerine Polat'ın büroya geldiğini anlattı.

Birdal, Polat'ın borç ile ilgili kendisiyle görüşmek istediğini, ofiste olmadığı için hacze giden avukat Bağaçlı'ya bıçak çektiğini belirterek, hukuk bürosunda çalışan diğer avukat arkadaşlarının görevlerini yaptıkları için saldırıya uğradıklarını, kendilerine saldırdığı ve tehdit ettiği için şikayetçi olduğunu beyan etti.

Bıçağı avukatın boğazına dayamadığını öne sürdü

Sanık Polat, savunmasında, 29 Nisan'da iş yerinde haciz işlemi yapıldığını, hacze gelen Bağaçlı'ya borcunu ödeyeceğini ve haczi kaldıracağını söylemesi üzerine başka haciz işlemi başlatılmayacağının söylendiğini ileri sürdü.

Polat, 30 Nisan'da aracının bağlandığını öğrendiğini, bunun üzerine konuşmak üzere büroya gittiğini, yanına ağzı körelen bıçağı bileletmek için aldığını savundu.

Bağaçlı ile haciz işlemi hakkında konuştuklarını, aralarında sözlü tartışma çıktığını, ayağa kalktıklarını, montunun iç cebinde bulunan bıçağı eline aldığını, olayın sıcaklığı ile ne söylediğini hatırlamadığını, şahsın boğazına bıçak dayamadığını öne süren sanık Polat, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve yaşanan olay nedeniyle pişman olduğunu aktardı.

İddianamenin değerlendirme kısmında şunlara yer verildi:

"Avukatlık mesleğinin bir kamu görevi olduğu, avukatların görevleri nedeniyle gerçekleştirmiş oldukları işlerde kamu görevlisi sayıldığı, somut olayda Polat aleyhine icra takibi başlatıldığı ve müşteki avukatlar tarafından bu dosyanın takip edildiği ve gerekli iş ve işlemlerin yapıldığı, takip talebinin Birdal tarafından başlatıldığı, sanığın iş yerinde yapılan hacze Bağaçlı'nın katıldığı, Polat'ın eşyaların haciz edilmesi ve aracına el konulması üzerine hukuk bürosuna gittiği, sanığın Bağaçlı'nın yanına giderek 'Taha ben seni öldürmeye geldim buraya' dedikten sonra sol iç cebinden çıkarmış olduğu bıçağı müştekinin boğazına dayayarak tehditte bulunduğu, çalışanların şahsı sakinleştirmeye çalışmasına rağmen şahsın sakinleşmediği, Bağaçlı'nın sanığın iş yerinden çıkmasını istemesine rağmen elinde bulunan bıçakla iş yerinden çıkmamakta direnç gösterdiği, sonrasında kendisine zarar vereceğini düşünen Bağaçlı'nın ofisten çıkarak emniyete sığındığı, somut olayın bu şekilde gerçekleştiği tarafımızca kabul edilmiştir."

Kamera görüntülerinin izlenmesi sonucu düzenlenen bilirkişi raporuna yer verilen iddianamede, "Sanığın müşteki ile ofis içerisinde konuştuğu esnada bir anda ayağa kalkarak elindeki bıçağı müştekinin boğazına doğru doğrulttuğunun, çalışanların şahsa engel olmaya çalıştığının, müşteki Taha'nın kapıyı açarak şahsa kapıyı gösterdiğinin, şahsın ise elinde bıçak ile müştekinin üzerine doğru yürüdüğünün, sonrasında ise müşteki Taha kapıyı açarak iş yerinden çıktığının, Polat'ın olay esnasında 'Taha seni öldürmeye geldim ben, Taha ben cezaevine giderim kötü ihtimalle, kendini öldürtme kuzum, Taha öldürtme kendini' şeklinde söylemlerde bulunduğu belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmedi

İddianamede, Polat'ın suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarının bulunduğu bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Her ne kadar sanık yalnızca bir anlık refleks ile eline bıçağı aldığını, müştekiye 'Seni öldüreceğim' deyip demediğini hatırlamadığını beyan etmiş ise de, gerek sanığın savcılık huzurunda alınan savunmasında kısmi ikrar içeren savunması gerek olaya ilişkin kamera görüntülerinin izlenmesi neticesinde düzenlenen bilirkişi raporunda gerekse de olaya ilişkin bilgi sahibi ifadeleri karşısında, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilemeyeceği anlaşılmıştır."

İddianamede, sanık Kemal Polat'ın avukat Taha Bağaçlı'ya karşı eyleminden dolayı "Yargı görevi yapan kişiye karşı silahla görevi yaptırmamak için direnme" suçundan, büro sahibi avukat Ali Tuğrul Birdal'a karşı ise "Cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle silahla iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve adli parayla cezalandırılması talep ediliyor.

Olay günü avukatlık bürosunun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Polat'ın büroya gelip, avukatla bir süre görüştükten sonra elindeki bıçakla üzerine yürüyüp saldırıda bulunması, ofisteki çalışanların da Polat'ı sakinleştirmeye çalışması yer alıyor.

Kaynak: AA