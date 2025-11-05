Haberler

Erzurum'da 36 şehit yakını Çanakkale'ye uğurlandı

Güncelleme:
Erzurum'da 36 şehit yakını "Kahramanların İzinde Anadolu" projesi kapsamında dualarla Çanakkale'ye gönderildi.

Kent merkezindeki Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi bahçesinde düzenlenen uğurlama töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Şehit yakınları ziyaret kapsamında Çanakkale Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı, Kilitbahir ve Şehitler Abidesi gibi tarihi mekanları ziyaret edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, törende yaptığı konuşmada, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin emanetleri olan 36 şehit yakınını tarihin en anlamlı topraklarına uğurlamanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

"Kahramanların İzinde Anadolu" projesiyle hem şehitlerin hatırasını yaşattıklarını hem de milli ruhu, birlik ve beraberliği pekiştirdiklerini dile getiren Aykut, "Çanakkale, sadece bir coğrafya değil inancın, fedakarlığın ve vatan sevgisinin sembolüdür. Bu yolculuğun, gönüllerdeki vatan sevgisini daha da derinleştireceğine inanıyorum." dedi.

Şehit ailelerinin anı defterini imzaladığı programda, şehit aileleri dualar ve alkışlarla Çanakkale'ye uğurladı.

Kafile, 10 Kasım Pazartesi günü Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümünde Çanakkale'deki programlarını tamamlayarak Erzurum'a dönecek.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
