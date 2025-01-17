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Erzurum'da 176 Bin Öğrenci Ara Tatile Girdi

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Erzurum'da 20 ilçede toplam 176 bin 474 öğrenci ara tatile başladı. Vali Mustafa Çiftçi, düzenlenen karne tatili töreninde öğrencilere tatil dileklerini iletti ve eğitimde dikkat edilmesi gereken konuları vurguladı.

Erzurum'da 176 bin 474 öğrenciye ara tatil

ERZURUM - Erzurum'da 20 ilçede toplam bin 365 okulda, 12 bin 533 öğretmen ve 176 bin 474 öğrenci ara tatile başladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Dereboğazı Mahallesi'nde düzenlenen yarıyıl karne tatili töreni programına katıldı. Vali Çiftçi, Dereboğazı ilkokulu, ortaokulunda ve anaokulunda toplamda 86 öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü belirterek, "İlkokullarda ve ortaokullarda karnelerini dağıttık. Öğrencilerimizin karne sevinçlerine ortak olduk. Bütün öğrencilerimize, bütün öğretmenlerimize hayırlı tatiller diliyorum. Öğrencilerimize tavsiyem ara tatilde karnelerine bakmaları, eksikliklerini görmeleri ve ikinci dönem daha çok çalışmaları, eksikliklerini tamamlamaları yönün yönünde olacak. Bu sene birinci sınıflara Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni kararı doğrultusunda karne verilmedi. Onlara gelişim raporu verildi. Ama diğer öğrencilerimizi karneleri var. Birinci dönemin sona erdiği bugün ilimizde hem İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, İl Emniyet Müdürlüğümüzün, İl Jandarma Komutanlığımızın, Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün aldığı tedbirler neticesinde herhangi bir diye ciddi olay olmadan ilk dönemimi tamamlamış olduk hayırlısıyla. İnşallah ikinci dönem de tedbirlerimizi arttıracağız. Okul güvenliğini daha da arttırmak suretiyle okullarımızda daha güvenli bir ortam sağlamak suretiyle eğitim öğretim yılına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bütün Milli Eğitim camiasına hayırlı tatiller diliyorum" şeklinde konuştu.

Erzurum'da 176 Bin Öğrenci Ara Tatile Girdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - Güncel
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