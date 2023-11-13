Erzurum'da 14 yaşındaki sürücünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 14 yaşındaki sürücünün otomobille çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan çocuk hastanede kurtarılamadı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 14 yaşındaki sürücünün otomobille çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Hüseyin P'nin (14) kullandığı 25 ABM 817 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Mehmet Erdem A'ya çarptı.
Kazada ağır yaralanan Mehmet Erdem A, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuk sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel