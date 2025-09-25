Haberler

Erzurum Aşkale'de 4,4 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Erzurum'un Aşkale ilçesinde 11.29'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkezi Aşkale ve derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
