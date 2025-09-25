Erzurum Aşkale'de 4,4 Büyüklüğünde Deprem
Erzurum'un Aşkale ilçesinde 11.29'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkezi Aşkale ve derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.
Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 11.29'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Aşkale olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel