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Trump'tan olay paylaşım: Sahte Newsweek kapağında zafer pozu verdi

Trump'tan olay paylaşım: Sahte Newsweek kapağında zafer pozu verdi
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı tartışmalı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Trump, dünyaca ünlü Newsweek dergisine aitmiş gibi kurgulanan ve kendisini dev bir petrol kaşifi olarak tasvir eden montaj bir kapak görselini paylaştı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Newsweek dergisine ait olduğu görülen ve kendisini dev bir petrol kaşifi olarak tasvir eden sahte bir kapak görselini sosyal medya hesabından paylaştı.
  • Kapak illüstrasyonunda 'TRUMP WAS RIGHT (ABOUT VENEZUELA)' ifadesi yer aldı ve Trump, petrol sahasında elinde akaryakıt pompasıyla zafer pozu verirken resmedildi.
  • Görselin alt metninde, Trump'ın Venezuela konusundaki tahminlerinin haklı çıktığı ve kaos öngören eleştirmenlerin yanıldığı vurgulandı.

Abd Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından, dünyaca ünlü Newsweek dergisine ait olan ve kendisini dev bir petrol kaşifi olarak tasvir eden kapak görselini sosyal medya hesabından paylaştı.

Trump'ın paylaşımında yer alan illüstrasyonda, Newsweek logosunun altında büyük harflerle "TRUMP WAS RIGHT (ABOUT VENEZUELA)" (Trump Venezuela konusunda haklıydı ifadeleri yer aldı.

PETROL POMPASIYLA ZAFER POZU 

Sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandıran kapak illüstrasyonunda Trump, bir petrol sahasının ortasında devasa boyutta bir figür olarak resmedildi. Üzerindeki safari tarzı kıyafeti, gülen yüzü ve iki yana açtığı kollarıyla zafer pozu veren Trump’ın elinde tuttuğu akaryakıt pompasından ham petrol damladığı görüldü.

Hortumun diğer ucunun karadaki petrol pompalarına ve zengin rezervlere bağlı işlenmesi ise, Trump’ın Venezuela politikası üzerinden küresel enerji dengelerine yönelik iddialı mesajını simgeledi.

"ELEŞTİRENLER YANILDI"

Görselin alt metninde, Trump'ın Venezuela konusundaki hamlelerinin ve tahminlerinin zamanla haklı çıktığına, aksini iddia ederek kaos felaketi senaryosu çizen eleştirmenlerin ise yanıldığına vurgu yapıldı. Görselin üzerinde, "Altı ay sonra — ve kimsenin planlamadığı bir doğal afetin ardından — kaos tahmininde bulunan şüpheciler yanıldı." ifadeleri yer aldı.

Kısa sürede yüz binlerce etkileşim alan paylaşım, Trump'ın dış politika ve enerji stratejileri üzerinden seçmenine sunduğu en somut görsel mesajlardan biri olarak değerlendirildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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