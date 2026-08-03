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Denizli'de takla atan otomobildeki baba öldü, kızı yaralandı

Denizli'de takla atan otomobildeki baba öldü, kızı yaralandı Haber Videosunu İzle
Denizli'de takla atan otomobildeki baba öldü, kızı yaralandı
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü olan baba hayatını kaybetti, 13 yaşındaki kızı ise yaralandı.

  • Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Geygikler Köprüsü mevkisinde Ali Yırtıcı (60) yönetimindeki 20 EG 746 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı.
  • Kazada sürücü Ali Yırtıcı olay yerinde hayatını kaybetti, 13 yaşındaki kızı Zeynep Yırtıcı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu baba hayatını kaybetti, kızı yaralandı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Alcı ile Karaismailler mahalleleri arasındaki Geygikler Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Yırtıcı (60) idaresindeki 20 EG 746 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

BABA ÖLDÜ, KIZI YARALI

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ali Yırtıcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan sürücünün 13 yaşındaki kızı Zeynep Yırtıcı ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Ali Yırtıcı ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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