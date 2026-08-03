Denizli'de takla atan otomobildeki baba öldü, kızı yaralandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu baba hayatını kaybetti, kızı yaralandı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Alcı ile Karaismailler mahalleleri arasındaki Geygikler Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Yırtıcı (60) idaresindeki 20 EG 746 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

BABA ÖLDÜ, KIZI YARALI

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ali Yırtıcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan sürücünün 13 yaşındaki kızı Zeynep Yırtıcı ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Ali Yırtıcı ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA