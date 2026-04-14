Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından gelen soğuk hava, yaşamı olumsuz etkilemekte. Gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle buzlanma ve sarkıtlar oluştu.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışının ardından başlayan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da 3 gündür etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Termometrelerin gece sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte, park halindeki bazı araçların camlarını buz tuttu, yollar ve kaldırımlar buzla kaplandı.

Soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluştu.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oldu.

Termometrelerin gece sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü şehirde, düşen hava sıcaklığı nedeniyle buzlanma oluştu.

Kentin yüksek noktalarında ise yer yer kar etkisini gösteriyor.

Kars

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Bitki ve ağaçların karla kaplandığı kentte, karla beyaza bürünen köyler güzel görüntü oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışının ardından her taraf yeniden beyaza büründü. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü ilçede, araçların camları buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Hançerli düzündeki göletlerin yüzeyi tamamen dondu, bitkiler kırağıyla kaplandı. Bölgede yaban kuşları da arazide yiyecek bulmaya çalıştı.

Vatandaşlardan Baykan Sarı, "Bu sene aşırı kar yağdı, ardından çok soğuk oldu. Kış ağır geçiyor." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
