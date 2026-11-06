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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar etkili oldu, Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı

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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar etkili oldu, Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı Haber Videosunu İzle
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar etkili oldu, Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı
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Erzurum ve Kars'ta kent merkezleri, Ardahan'da yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü. Ardahan'da kara yollarında etkisini artıran kar nedeniyle yetkililer buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı; Sarıkamış'a ise mevsimin ilk karı yağdı.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oldu.

Erzurum'da etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini sis ve kara bıraktı. Şiddetini artıran kar, kent merkezini beyaza bürüdü.

Karla kaplanan tarihi mekanlar görüntülendi.

Palandöken Kayak Merkezi'ne çıkan bazı vatandaşlar, yoğun kar yağışı altında çekim yaptı, fotoğraf çekildi.

Ardahan

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte yağışla yüksek rakımlı bölgeler beyaza büründü.

Kar, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşımı sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle Sulakyurt köyünün yaylaları ile yol kenarındaki trafik levhaları da karla kaplandı.

Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde düşecek olan hava sıcaklığı sebebiyle oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kars

Kars'ta etkili olan sağanak, kent merkezinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kentte gün boyu yüksek kesimlerde yağan kar, şehir merkezinde de etkisini göstermeye başladı.

Cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kent sakinlerinden Ömer Terim, kış lastiği olmayan sürücülerin yola çıkmaması gerektiğini ifade etti.

Sarıkamış ilçe merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar, her tarafı beyaza bürüdü. İlçe sakinleri, araçlarının üzerinde ve evlerinin önünde biriken karları temizledi. Kar yağışına sevinen çocuklar, kardan adam yaptı, kar topu oynadı.

Bölge sakinlerinden Zeki Gök, kar yağışı beklediklerini belirterek, "Kar yağışımız başladı, şükürler olsun. Kar, dün dağlara, bugün de şehir merkezine yağdı. İnşallah bol ve bereketli bir sezon geçirmiş oluruz, Sarıkamış için hayırlı olsun." dedi.

Erkan Seçilir de sezonun bereketli olması temennisinde bulunarak, "Bugün şehir merkezine kar yağdı. İnşallah böyle devam ederse sabaha kadar her tarafı kapatır." diye konuştu.

Kar topu oynayan çocuklardan Nehir Yanardağ da kar yağışını eğlenceye dönüştürdüklerini dile getirerek, "Kar yağmasına çok sevindik, çok eğleniyoruz, birbirimizle oyun oynuyoruz, kardan adam yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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