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Erzurum Adliyesi Arşiv Bölümünde Yangın

Erzurum Adliyesi Arşiv Bölümünde Yangın
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Erzurum Adliyesi'nin arşiv bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Vali Aydın Baruş, yangının 200 metrekarelik arşiv bölümünün yalnızca 30 metrekarelik kısmını etkilediğini ve tehlike oluşturacak bir durumun bulunmadığını açıkladı.

ERZURUM Adliyesinin arşiv bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 18.45 sıralarında Erzurum Adliyesinin arşiv bölümünde çıktı. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangına adliye binasındaki güvenlik görevlisi yangın tüpüyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden bir personel ile bir bekçi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yangını söndürme çalışmaları sürerken Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu ile Emniyet Müdürü Onur Karaburun, adliyeye gelerek çalışmaları izledi. Adliye binası önünde açıklama yapan Vali Aydın Baruş, yangının 18.46'da çıktığını ve ihbar edilmesi sonrası itfaiye ekiplerinin 18.52'de olay yerine ulaşarak müdahale ettiğini söyledi. 200 metrekareden oluşan arşiv bölümünde yangının sadece 30 metrekarelik bölümü etkilediği bilgisini veren Vali Baruş, şunları söyledi:

"Yanan malzemenin kağıt ve plastik olmasından dolayı çok yoğun bir duman var. İtfaiye ekiplerimiz azim ve cesaretle içeri giriyor müdahaleye başlıyor. Bir süre sonra yangın çıkış noktasını bularak oraya müdahale ettiler. Yangın kontrol altında yoğun bir duman var. Şu anda dumanın tahliyesi için çalışıyor. Yangını ilk gören gece görevlisi yangın tüpüyle müdahale etmek istiyor. Yangın tüpü bitince dumandan etkilenerek dışarı çıkıyor. Hastaneye kaldırıldı önemli bir şeyi yok. Bir mahalle bekçisi arkadaşımız da dumandan etkilendi. O da hastaneye kaldırıldı. Onun da önemli bir sağlık problemi yok. Şu anda çalışmalar dumanın tahliye edilmesi için sürüyor, tehlike doğuracak bir konu yok. Yaklaşık 30 metre karelik bir alanda etkilenme var" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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