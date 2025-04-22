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Erzurum 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Taş, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

Erzurum 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Taş, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti
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Erzurum 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Furkan Soner Taş, makam koltuğunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencisi Çınar Ayaz'a devretti.

Erzurum 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Furkan Soner Taş, makam koltuğunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencisi Çınar Ayaz'a devretti.

Başhekim Furkan Soner Taş, yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencisi Çınar'ı 112 makamında ağırlayarak koltuğunu devrettiğini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bütün çocuklara armağan ettiğini ifade eden Taş, şöyle konuştu:

"Minik kardeşimiz Çınar'ı bugün başhekimlikte karşıladık ve başhekimlik makamına oturttuk. Komuta merkezinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Daha sonra evrakları vardı ve o evrakları imzaladı. Ardından ekipleri başhekimlik önüne çağırdı ve bayramlarını kutladı, onlarla sohbet etti, durumlarını sordu. Emir komuta kendisindeydi. Çok iyi bir şekilde görevini yerine getirdi."

Şehit Murat Ellik İlkokulu öğrencisi 9 yaşındaki Çınar Ayaz da kısa süreli görevinin heyecanlı geçtiğini anlatarak, "Böyle bir şey yaptığım için çok mutlu oldum, çok sevdim. Bu koltuğa tüm çocuklar için oturdum. Başhekim Soner Bey'e çok teşekkür ederim. Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

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Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel
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