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Erzincan-Sivas kara yolunda devrilen otomobilde iki kişi yaralandı

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Erzincan-Sivas kara yolunda devrilen otomobilde iki kişi yaralandı
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Erzincan-Sivas kara yolu Akyazı mevkisinde devrilen otomobilde sürücü ve eşi yaralandı. Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

C.Ö'nün kullandığı 24 AU 090 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas kara yolu Akyazı mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan sürücü ile eşi N.Ö. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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