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Erzincan-Erzurum kara yolu, Sansa Deresi'nde heyelanla çift yönlü kapandı

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Erzincan-Erzurum kara yolu, sağanak sonrası Sansa Deresi mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı. Üzümlü-Kargın arasındaki yolda karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

Erzincan- Erzurum kara yolu sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Erzincan-Erzurum kara yolunun Sansa Deresi mevkisinde heyelan meydana geldi.

Üzümlü ve Kargın ilçelerinin arasında kalan bölgedeki su, kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklendiği yol, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Bölgeye karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoldaki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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