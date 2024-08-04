Erzincan'da otobüs devrildi, 14 kişi yaralandı
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Otobüs, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 TR 386 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan- Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.