Erzincan'a Özel Eğitim Meslek Okulu

Erzincan Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever iş insanı arasında, kentte yapılacak 8 derslikli özel eğitim meslek okulu için protokol imzalandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen imza törenine, Vali Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ve iş insanı İhsan Karakaya katıldı.

Vali Aydoğdu, imza töreninde yaptığı konuşmada, Kavakyolu Mahallesi'nde yapılması planlanan 8 derslikli özel eğitim meslek okulunda 6 bireysel eğitim odası, atölye, uygulama evi, aile eğitim odası, rahatlama odası, bakım odası, beden eğitim salonu, müzik-resim dersliği, dil terapi-konuşma odası, revir, rehberlik odası, yemekhane ve idari odaların da bulunacağını söyledi.

Hayırsever iş insanına teşekkür eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz Erzincan'da eğitimin altyapısıyla ilgili herhangi bir problemimiz yok. Akademik olarak da Erzincan eğitimde gerçekten zirveye tırmanmaya devam ediyor. İnşallah öğretmenlerimizle, velilerimizle hep beraber birlikte, yatay ve dikey iletişimi de güçlendirerek Erzincan'ı eğitimde daha iyi yerlere getireceğiz. Memleketimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah."

Kaynak: AA