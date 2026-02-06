Haberler

Afad'dan Erzincan Depremi Açıklaması: Olumsuz Bir Durum Bulunmuyor

Güncelleme:
AFAD, Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Deprem, Tunceli, Gümüşhane, Elazığ ve Bayburt'ta da hissedildi.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da meydana gelen Tunceli, Gümüşhane, Elazığ ve Bayburt'ta da hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Erzincan ilimizin Kemah ilçesinde saat 14.16'da meydana gelen ve Tunceli, Gümüşhane, Elazığ, Bayburt illerimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
