Erzincan Belediye Başkanlığı Cumhur İttifakı'nın Adayına Teslim Edildi

Erzincan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre yeniden kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı Bekir Aksun, " Erzincan, Cumhur İttifakı adayına belediyenin yönetimini teslim etmiştir. Erzincan'ın beklentileri var. Biz, bu beklentileri gerçekleştirmek için ivedi bir şekilde projelerimizi hayata geçireceğiz." dedi.

Erzincan'da Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşlar, kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından Ordu, Halit Paşa, Fevzi Paşa ve 13 Şubat caddelerinde araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Traktör, çekici ve tırların da bulunduğu konvoyda yer alanlar, klakson çalarak Cumhur İttifakı adayı MHP'li Bekir Aksun'un kesin olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçilmesini kutladı.

Ellerindeki bayraklarla Kızılay Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda partili de sevinç gösterisinde bulundu.

Bekir Aksun, Kızılay Meydanı'nda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Erzincan'a hizmete devam edeceğini belirten Aksun, "Bugün sandık başına giden tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Tercihi ister bizden yana kullansın ister bir başka arkadaşımızdan yana kullansın onlar, bizim kardeşimiz ve birinci sınıf vatandaşımız. Yarından itibaren hepsinin hizmet olarak emrindeyiz." dedi.

Erzincan'da bütün görüşlerin, düşüncelerin, etnik kökenlerin, mezheplerin ve meşreplerin de belediye başkanı olduğunu vurgulayan Aksun, "Fitneyi ve fesadı bu memleketten silip atmamız gerekiyor. Yapılması gereken kardeşliğin tesis edilmesi. Birlikte başaracağız, birlikte mutlu olacağız ve Erzincan'ı güçlü bir şekilde yarınlara hazırlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Bugün gereken mesajın verildiğini anlatan Aksun, şunları kaydetti:

"Erzincan, Cumhur İttifakı adayına belediyenin yönetimini teslim etmiştir ancak bizim bu yönetim anlayışımızda farklılıkları ve ötekileştirmeleri bir tarafa bırakarak şehrimizi birlikte yöneteceğiz. Erzincan'ın beklentileri var. Biz, bu beklentileri gerçekleştirmek için ivedi bir şekilde projelerimizi hayata geçireceğiz. Erzincan, doğuda parlayan bir yıldız olmaya devam edecek ve mutlaka bir cazibe merkezi olacaktır."