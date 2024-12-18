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150 koyun havasızlıktan öldü

150 koyun havasızlıktan öldü
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Siirt'in Eruh ilçesinde Menal Timurtaş'a ait 150 koyun, çadır ahırda havasız kaldıkları için öldü.

Siirt'in Eruh ilçesinde Menal Timurtaş'a ait 150 koyun, gece bırakıldığı çadır ahırda havasız kalarak öldü.

150 koyun havasızlıktan öldü

150 KOYUN HAVASIZLIKTAN ÖLDÜ

Eruh ilçesi Karadağ bölgesinde hayvanlarını otlatan Menal Timurtaş, çadır ahıra 16 Aralık akşamı otlamaktan gelen 150 koyununu bıraktı. Sabah hayvanları çıkarmak için ahıra giren Menal Timurtaş, 150 koyunun hareketsiz şekilde yattığını gördü.

150 koyun havasızlıktan öldü

Timurtaş, jandarmayı arayarak, hayvanlarının havasızlıktan öldüğünü belirtti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Menal Timurtaş'ın ifadesi üzerine olayı tutanak altına aldı.

150 koyun havasızlıktan öldü

150 koyun havasızlıktan öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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