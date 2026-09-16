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Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı
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Tekirdağ'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma programı düzenlendi.

Tekirdağ'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma programı düzenlendi.

Orta Cami'de okunan mevlidin ardından Ertuğrul Fırkateyni Anıtı'nda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, burada yaptığı konuşmada, Ertuğrul Fırkateyni şehitlerinin Türkiye ve Japonya'da her yıl anıldığını söyledi.

Karaküçük, 1890 yılında iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla Japonya'ya gönderilen Ertuğrul Fırkateyni'nin dönüş yolunda uğradığı elim deniz kazasında yüzlerce kahramanın şehit olduğunu aktararak, "Bu büyük facia, milletimizin hafızasında derin bir acı olarak yer etmiş ancak aynı zamanda Türk ve Japon halklarının gönüllerinde unutulmaz bir dostluğun temellerini atmıştır." dedi.

Japon halkının, kazanın ardından yaralı ve hayatta kalan denizcilere gösterdiği fedakarlık, şefkat ve misafirperverliğin aradan geçen yıllara rağmen unutulmadığını dile getiren Karaküçük, Ertuğrul Fırkateyni'nin iki millet arasında yalnızca diplomatik değil, insani ve gönül bağlarına dayanan bir dostluğun simgesi haline geldiğini belirtti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cem Düzen de Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin başlangıcı olarak kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni olayının üzerinden 136 yıl geçtiğini ifade etti.

İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'in şehitler için dua etmesinin ardından Vali Recep Soytürk ve protokol üyeleri fotoğraf sergisini gezdi.

Ardından, katılımcılara lokma ikram edildi.

Daha sonra Rumeli İskelesi'nde düzenlenen törende, Vali Soytürk şehitlerin anısına denize çelenk bıraktı.

Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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