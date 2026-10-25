Ersoy ile Bak, Antalya İbradı'da gençlerle buluştu, Bak halı sahada penaltı attı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakan Osman Aşkın Bak, Antalya'nın İbradı ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Bakanlar Ersoy ile Bak, ilçede açılışı yapılan Ormana Kültür Merkezi ile Ali Haydar Ersoy Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Ardından halı sahaya geçen Ersoy ile Bak, burada maç yapan gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle sohbet eden bakanlar, gençlere mutlaka spor yapmaları yönünde önerilerde bulundular.

Gençlerin taleplerini de dinleyen Ersoy ile Bak, onlara hediye verdi.

Bakan Bak, halı sahada top sektirerek, penaltı atışı yaptı.

Her iki bakan, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA