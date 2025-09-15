Haberler

Ermenistan'dan Pasaport Damgalarında Değişiklik!

Ermenistan hükümeti, pasaport damgalarındaki Ağrı Dağı simgesini kaldırma kararı aldı. 1 Kasım 2025'ten itibaren geçerli olacak bu uygulama ile sınır geçişleri modern ihtiyaçlara uygun hale getiriliyor.

Ermenistan hükümeti, ülkeye giriş ve çıkışlarda pasaportlara vurulan damgalardan Ağrı Dağı simgesinin kaldırılması yönünde karar aldı.

Ermenistan basınında çıkan haberlere göre hükümet, ülkeye giriş ve çıkışlarda pasaportlara vurulan damgalarda bazı değişiklikler yaptı.

Buna göre 1 Kasım 2025'ten itibaren Ağrı Dağı simgesi bulunan damgalar kullanılmayacak.

Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Arsen Torosyan yaptığı açıklamada, "Kararın gerekçesi çok basit. Damgalar, sınırları geçmenin modern gerekliliklerine ve gerçek Ermenistan ideolojisine uygun hale getirildi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
500
